USA:ssa taistellaan nyt koronalääkkeestä

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi toukokuun alussa hätätilanteisiin rajoittuvan käyttöluvan Gilead-lääkeyhtiön kokeelliselle remdesiviirille.

Lääkkeen on todettu hidastavan SARS-CoV-2-koronaviruksen leviämistä elimistössä ja nopeuttavan potilaan paranemista useilla päivillä.

STAT-uutissivuston mukaan terveydenhuollon ammattilaiset ovat arvostelleet liittovaltion tapaa jakaa nyt saatavilla olevia, hyvin rajoitettuja lääkemääriä eri sairaalaverkostoille.

Gilead-yhtiön haasteena on varmistaa remdesiviirin saatavuus myös meneillään oleviin lääkekokeisiin. Yhtiö on jo lahjoittanut 1,5 miljoonaa annosta vakavasti sairaiden Covid-19-potilaiden hoitoon.

Lääkettä on tällä hetkellä saatavilla noin 140 000 hoitojaksoon. Määrää pyritään kasvattamaan lokakuuhun mennessä 500 000 jaksoon ja vuoden loppuun mennessä yli miljoonaan.

Liittovaltio toimittaa remdesiviiriä ensimmäisessä vaiheessa noin kahteenkymmeneen sairaalaan. Ryhmän ulkopuolelle jääneen Michiganin yliopiston infektiotautilääkäri Daniel Kaul arvostelee toimintaa avoimuuden puutteesta.

– Covid-19-potilaita eturintamassa hoitavien tulisi tietää, millä perustein valinnat tehdään, missä lääkettä jatkossa saa ja miksi kyseiset kohteet valittiin. Haluamme varmistaa, että rajoitetut voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla, Kaul sanoo.

Edes remdesiviiriä saaneet eivät tiedä valintakriteereitä. Massachusettsin osavaltiossa sijaitsevan sairaalan johtaja Paul Biddinger kertoo saaneensa tiedon lääketoimituksesta tiistai-iltana. Ensimmäinen erä riittää 170 potilaan hoitamiseen.

Uudesta viruslääkkeestä toivotaan helpotusta voimavarojensa äärirajoilla kamppaileviin sairaaloihin.

– Mikä tahansa hoitomuoto on suureksi avuksi, jos se vähentää hengityskoneiden tarvetta tai lyhentää sairaalajaksoja. Ne eivät auta vain potilaita, vaan myös sairaalaa, terveydenhoitojärjestelmää ja koko väestöä, Bostonissa sijaitsevaa sairaalaa johtava Chuck Morris sanoo.

Apparently the Remdesivir has been distributed. @the_bmc got none. We have the second highest absolute case count and highest per bed in Boston. We also had no access to early trials. Today, the family of a dying patient asked me why we do not have RDV. What am I supposed to say?

— Benjamin P. Linas (@BenjaminLinas) May 6, 2020