USA:ssa riita kansanedustajan aseistuksesta

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen kansanedustaja Lauren Boebert haluaa pitää kiinni vuoden 1967 säännöstä, jonka mukaan kansanedustajat saavat muista poiketen kantaa asetta kongressitalossa, kertoo Fox News.

Boebertin edustajainhuoneen johdolle aiheesta kirjoittaman kirjeen allekirjoitti myös 82 nykyistä ja aloittavaa republikaanikansanedustajaa. Kirje oli vastine kahdenkymmenenyhden demokraattikansanedustajan ehdotettua säännön muuttamista. Demokraattiedustajien mukaan kansanedustajien aseenkanto-oikeus kongressissa luo tarpeettoman riskin kongressin jäsenille, heidän henkilökunnalleen, kongressin poliisille sekä vierailijoille.

Boebertin lausunnon mukaan hän on 152-senttinen ja 45-kiloinen nainen sekä neljän lapsen äiti, jonka täytyy kävellä töihin työskennellessään yhdessä Yhdysvaltain vaarallisimmista kaupungeista.

– Valitsen puolustaa perhettäni ja elämääni kaikella voimalla, jonka perustuslaki takaa, hän kommentoi sääntömuutosesitystä yhteisöpalvelu Twitterissä.

Demokraattien edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosin julkistamien uusien kongressin sääntöjen mukaan muutosehdotus ei kuitenkaan näytä menneen läpi, vaan aiempaa aseenkanto-oikeutta tullaan jatkamaan.

21 Democrats wrote a letter to Nancy Pelosi asking her to stop me from being able to carry on Capitol Hill.

I choose to defend my family and my life with all of the force the Constitution provides.

I’m honored that 82 of my colleagues have decided to stand with me. pic.twitter.com/OBkVuAFvv7

— Lauren Boebert (@laurenboebert) January 1, 2021