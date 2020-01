Pasta voi jatkossa olla vihannes

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päätöksen taustalla USA:ssa on pyrkimys vähentää kouluruoan hävikkiä.

Yhdysvaltain maatalousministeriön tällä viikolla julkaisemissa uusissa kouluohjeissa väitetään, että ”vihannesjauhoista valmistettu pasta voi hyvinkin olla vihannes, vaikka pasta ei olisi tarjoiltu toisen tunnistettavan vihanneksen kanssa.”

The Independentin mukaan päätöksen taustalla on pyrkimys vähentää kouluruoan hävikkiä.

Yhdysvaltain maatalousministeriö väittää, että tietyissä tapauksissa elintarvikkeiksi luokiteltavien tuotteiden luokituksen muuttaminen auttaa vähentämään lasten mahdollisuuksia heittää pois ruokaa, jota he eivät halua syödä. Säännösten mukaan koulun ravitsemusalan ammattilaisilla on enemmän joustavuutta tarjota aterioita, joita heidän oppilaansa haluaisivat, koska he tuntevat heidät parhaiten.

Ehdotettuja uusia ohjeita ei ole vielä vahvistettu.