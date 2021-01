USA:ssa miljoonia rokotteita säilytyksessä, byrokratia pysäyttänyt

Koronarokotteet ovat kasautuneet varastotiloihin jakeluun liittyvien ongelmien seurauksena.

Osavaltioiden kuvernöörien toiminta on herättänyt Yhdysvalloissa voimakasta arvostelua odotettua hitaamman rokotustahdin vuoksi.

Politicon mukaan miljoonia rokoteannoksia on kerääntynyt säilytystiloihin, ja osa on jo jouduttu heittämään pois.

Tiukan sääntelyn vuoksi joustavasti toimivia sairaalaverkostoja voi uhata suuret sakkorangaistukset. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet epätietoisia siitä, mitä ylimääräisille rokoteannoksille tulisi tehdä.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo vaati viikkokausia rokotusten varaamista vain terveydenhuollon ammattilaisille, mutta muutti hiljattain tiukkaa rajaustaan. Kaliforniassa asiantuntijakomiteoiden laatimat monimutkaiset jakelusäädökset ovat aiheuttaneet laajaa hämmennystä.

– Mitä enemmän sääntöjä ja rangaistuksia luomme, sitä vähemmän rokotteita saadaan toimitettua, liittovaltion lääkevirasto FDA:n entinen johtaja Scott Gottlieb sanoi CNBC-kanavalle.

Yhdysvalloissa on annettu tähän mennessä yhteensä yhdeksän miljoonaa rokoteannosta. Rokotustahti on ollut viimeisen viikon aikana noin 632 000 rokotusta päivässä.

Liittovaltio on toimittanut 1,2 miljoonaa annosta New Yorkiin, mutta rokotuksen on saanut vasta alle 500 000 asukasta. Kaliforniaan toimitetuista 2,5 miljoonasta rokoteannoksesta on annettu hieman yli 780 000 kappaletta.

Tuleva presidentti Joe Biden on asettanut tavoitteeksi sadan miljoonan annoksen rokottamisen virkakautensa sadan ensimmäisen päivän aikana.