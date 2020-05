USA:ssa miljoonat voivat nähdä nälkää koronan takia

Jopa 54 miljoona amerikkalaista saattaa tänä vuonna olla ruoka-avun tarpeessa.

Jopa 54 miljoonaa amerikkalaista saattaa nähdä tänä vuonna nälkää koronapandemian vuoksi, varoittaa Yhdysvaltojen ruokapankkeja hallinnoiva Feeding America. Asiasta uutisoi The Guardian. Järjestön mukaan jopa neljäsosa maan alaikäisistä saattaa kohta olla ruoka-avun tarpeessa.

Koronaviskus on iskenyt lujaa Yhdysvaltojen talouteen, ja maassa on kevään jälkeen jopa yli 40 miljoonaa uutta työtöntä. Ruokapankkien kysyntä on nyt jyrkässä nousussa, ja myös ruokakuponkeja on anottu ennätysmäärä. Yhdysvaltojen maatalousministeriö toimittaa nyt elintarvikkeita ruokapankeille rekkakuormittain, mutta liittovaltion avun kestosta ei ole varmuutta.

Tilannetta kuvaillaan kestämättömäksi.

– Jos luvut pysyvät tällaisina, eivät ruokapankit mitenkään pärjää, tämä ylittää kapasiteetimme. Paljon riippuu siitä miten pitkään liittovaltion tuki jatkuu, sanoo Los Angelesin ruokapankkia luotsaava Michael Flood.

– Tämä on maraton, emme voi kaunistella miten pelottavaa tämä on; tämä pitää minut valveilla öisin, hätää kuvailee floridalaista ruokapankkia johtava Susan King.