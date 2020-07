USA:ssa lähes viisi miljoonaa uutta työpaikkaa

Yhdysvaltain talous on palautumassa koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä tuoreiden työllisyyslukujen valossa.

Yritykset loivat työministeriön mukaan kesäkuussa 4,8 miljoonaa uutta työpaikkaa, mikä vastaa suurinta kuukausitason lisäystä vuoteen 1939 ulottuvassa tilastohistoriassa.

BBC:n mukaan ekonomistit olivat ennakoineet noin kolmea miljoonaa uutta työpaikkaa. Toukokuussa uusia työpaikkoja syntyi 2,5 miljoonaa kappaletta taloudellisen aktiviteetin palautuessa.

Presidentti Donald Trump kuvaili uusia työllisyyslukuja loistaviksi.

– Nämä ovat historiallisia lukuja aikana, jolloin moni muu olisi näivettynyt. Mutta näin ei käynyt meille, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Epidemiatilanteen heikentyminen monissa osavaltioissa voi heikentää lähitulevaisuuden näkymiä. Yhdysvaltain keskuspankki FED:n pääjohtaja Jerome Powellin mukaan loppuvuoden talouskehitys riippuu siitä, kuinka hyvin koronavirus saadaan pidettyä kurissa.

Yhdysvaltain työttömyysaste laski kesäkuussa 2,2 prosenttiyksikköä 11,1 prosenttiin. Työttömyysaste oli vielä helmikuussa vain 3,5 prosenttia.

