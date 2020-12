USA:ssa katastrofaalinen koronaviikko, tartuntoja ennätysmäärä

Yhdysvalloissa vahvistettiin perjantaina yli 226 000 uutta koronavirustapausta eli enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana.

Covid-19-sairauteen on menehtynyt reilut 278 000 amerikkalaista.

– Numero on järisyttävä. Olemme todella vakavan aallon keskellä, mutta tragedian koko syvyys voi helposti kadota päivittäisten pandemiauutisten keskellä, Johns Hopkinsin yliopiston tutkija Caitlin Rivers sanoo New York Timesille.

Yhdysvaltain keskiosien epidemiatilanne vaikuttaa hieman helpottaneen viimeisen viikon aikana. Tapausmäärät ovat samalla lisääntyneet sekä itä- että länsirannikoilla, joissa tapauksia on ollut jopa kevättä enemmän.

Toinen aalto on kiihtynyt muun muassa New Yorkin osavaltiossa, Rhode Islandilla ja Kaliforniassa, jossa tehohoidon riittävyyttä on turvattu uusilla rajoitustoimilla. Floridan osavaltion terveysviranomaiset ovat antaneet synkkiä arvioita voimavarojen loppumisesta, jos uutta epidemia-aaltoa ei saada nopeasti laskuun.

Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia kaikista Covid-19-kuolemista on kirjattu kesän jälkeen hoivakodeissa, vaikka infektioita on pyritty rajoittamaan varotoimilla. Koronaviruksen vakavaa taudinkuvaa ilmenee erityisesti perussairauksista kärsivillä, joita on noin 45 prosenttia maan väestöstä. Riskitekijöitä ovat muun muassa diabetes, korkea verenpaine ja ylipaino.

Yhdysvalloissa on vahvistettu tähän mennessä yhteensä 14,4 miljoonaa Covid-19-tapausta.

