USA:ssa jätettiin 1,5 miljoonaa työttömyyshakemusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömien määrä pysyy korkeana koronarajoitusten purkamisesta huolimatta.

Koronarajoitusten höllentämisestä ja talouden avaamisesta huolimatta Yhdysvalloissa jätettiin 1,5 miljoonaa uutta työttömyyskorvaushakemusta viime viikolla, selviää USA:n työministeriön tilastoista.

Samalla edellisviikon lukemaa korjattiin ylös päin.

Työttömyyshakemusten määrä on ylittänyt miljoona kappaletta 13 peräkkäisenä viikkona, kertoo The New York Times.

Ennen koronakriisiä suurin viikoittainen työttömyyshakemusten määrä oli 695 000 vuonna 1982.

Työttömyyskorvaushakemusten määrän huippu saavutettiin maaliskuun lopulla, ja sen jälkeen uusien hakemusten määrä on laskenut.

Määrä on kuitenkin edelleen selvästi normaalitasoa korkeammalla.