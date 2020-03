USA:ssa järjestetyt juhlat olivatkin koronan superlevittäjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syntymäpäiville osallistuneet vieraat levittivät tautia myös Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle.

Connecticutin osavaltiossa järjestettyjen juhlien arvioidaan vauhdittaneen koronaviruksen leviämistä Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa.

Noin 50 ihmistä kokoontui maaliskuun 5. päivänä varakkaassa Westportin kaupunginosassa paikallisen naisen 40-vuotispäiville. Yhteisten muistojen ja hulppean buffetin lisäksi tarjolla oli myös runsas annos koronaviruspartikkeleita, the New York Times kertoo.

Juhlien jälkeen vieraat hajaantuivat omille teilleen ja jatkoivat tavanomaista sosiaalista elämäänsä. Yli puolella vahvistettiin myöhemmin Covid-19-tartunta.

Maaliskuun 5. päivänä 28 000 asukkaan Westportissa ei ollut yhtään tautitapausta. Tämän viikon maanantaina niitä oli 85 kappaletta. Koko osavaltiossa koronaviruksen on saanut 415 ihmistä ja kymmenen on menehtynyt. Westportissa on näin ollen alle prosentti osavaltion väestöstä, mutta viidesosa tautitapauksista.

Harvardin yliopiston epidemologian apulaisprofessori William Hanagen mukaan 40-vuotisjuhlaa voi käyttää esimerkkinä tapahtumasta, joka toimii taudin ”superlevittäjänä”. Ainakin osa juhlijoista kärjisti tietämättään epidemiaa osallistumalla muihin suuriin tapahtumiin New Yorkin kaupungin alueella.

– Moni Pohjois-Italian ensimmäisistä tapauksista oli yhteydessä pieniin kyliin tai kaupunkeihin. Ihmiset luulivat, että tauti koskisi vain näitä paikkoja. Yhtäkkiä tapauksia löytyikin Milanon muotiviikoilta ja muihin maihin matkustaneilta. Virus on aina askeleen edellä, Hanage pohtii.

Johannesburgiin palannut 43-vuotias liikemies huomasi oireet paluulennollaan. Koronavirus tarttui mahdollisesti muihin matkustajiin ja jatkoi leviämistään Etelä-Afrikassa.

Julie Endich kertoo mitanneensa kolme päivää juhlien jälkeen 40 asteen kuumeen. Kivun ja jäykkyyden lisäksi hänestä tuntui ”kuin joku olisi seisonut rintakehän päällä”. Koronavirus vahvistettiin neljä päivää myöhemmin.

Vielä maaliskuun 8. päivänä Westportin terveysviranomaiset rauhoittelivat asukkaita. Paikallisessa kirjastossa järjestetyssä tilaisuudessa todettiin, ettei alueella ole tiedossa yhtään tautitapausta. Riskiryhmien tartuntavaara arvioitiin pieneksi. Yleisöstä kysyttiin koronavirustestien määrästä.

– Niitä on nolla. Ei yhtään. Niitä ei ole saatavilla, Westport Westonin terveysjohtaja Mark A.R. Cooper vastasi.

Juhliin osallistuneille järjestettiin drive in -testit maaliskuun 12. päivänä. 38 testatusta vieraasta yli puolella vahvistettiin tartunta.

Tartuntaketjujen jäljittäminen osoittautui pian mahdottomaksi. Eräs vieraista kertoi osallistuneensa tapahtumaan, jossa oli 420 muuta vierasta.

– Emme osanneet odottaa, että olisimme keskellä epidemiaa vain viikon päästä, Cooper sanoo.