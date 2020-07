USA:ssa ihmetellään Ruotsin viruskatastrofia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tarinat Ruotsin hoivakodeista herättävät tyrmistystä.

CBS News kuvaa Ruotsia esimerkiksi maailmalle, miten koronavirusepidemiaa ei hoideta oikein.

Lehti kertoo Ruotsin valinneen täysin erilaisen lähestymistavan epidemian hoitoon kuin naapurimaansa. Kun muut Pohjoismaat sulkeutuivat koronaviruksen vuoksi, jatkui elämä Ruotsissa lähestulkoon normaalisti. Myös ravintolat, kuntosalit ja koulut ovat pysyneet auki normaalisti lähes koko pandemian ajan, eikä julkisessa liikenteessä tai kaduilla käytetä maskia.

Seurauksena on ollut yli 5500 koronaviruskuolemaa ja poikkeuksellisen suuri kuolleisuus.

– Ruotsissa on yksi korkeimmista kuolleisuusluvuista koko maailmassa – 30 prosenttia korkeampi kuin Yhdysvalloissa, Ruotsissa vieraillut Elizabeth Palmer kuvaa.

CBS News nostaa esille myös Ruotsin hoivakotien kuolemat. Viime viikolla uutisoitiin, että koronavirustautia sairastaville iäkkäille potilaille on määrätty Ruotsissa hengitystä lamauttavaa morfiinia. Hoivakodeissa koronaa sairastavilta vanhuksilta on evätty lisähappi.

– Hoitajat eivät tehneet mitään. Luulen, että oli parempi olla tietämättä, kuinka paha tilanne oli. Hoitajat vain antoivat morfiinia, joka voi tappaa ihmisen, isänsä hoivakodissa koronalle menettänyt Helen Gluckman kertoo.

– Jos olisimme tienneet, että morfiini voi tappaa, en olisi koskaan hyväksynyt sen antamista.

– Tukholmassa päätettiin jo varsin varhaisessa vaiheessa, ettei näin suurta määrää ihmisiä hoideta.

Rajoitustoimissa on luotettu lehden mukaan ”ruotsalaiseen maalaisjärkeen” ja yli 50 hengen kokoontumisten rajoittamiseen. Lehden haastatteleman Ruotsin kansanterveysviraston ylilääkäri ja osastopäällikkö Karin Tegmark Wisellin mukaan Ruotsi aikoo ”ylläpitää suosituksia ja jatkaa tutkimuksen kehittämistä”, mikäli toinen aalto iskisi maahan.

– Eli käytännössä mikään ei muutu, Palmer sanoo.

– Jos Euroopassa on yksi maa, johon iskee toinen aalto, se on todennäköisesti Ruotsi. He eivät toimi estääkseen sitä tosissaan, Karoliinisen instituutin epidemiologi Nele Brusselaers toteaa.