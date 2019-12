USA:ssa ihmetellään öisiä lennokkihavaintoja

Coloradon osavaltion pohjoisosissa on uutisoitu erikoisista ja säännöllisesti toistuvista lennokkiparvihavainnoista.

Noin 17 suurikokoisen lennokin on nähty lentävän ainakin viikon ajan joka ilta kolmen tunnin ajan ruudukkomaista reittiä kahden piirikunnan välisellä raja-alueella. The Drive -sivuston mukaan autoilijat ja paikalliset asukkaat ovat hämmästelleet noin sadan metrin korkeudessa lentävien parvien kirkkaita ja välkkyviä valoja.

Mysteeriä selvittänyt the Denver Post -lehti ei saanut asiaan vastausta poliisilta, Yhdysvaltain asevoimilta, ilmailuhallinto FAA:lta tai muiltakaan viranomaistahoilta.

– Emme pysty selittämään, mistä lennokit saapuvat tai kuka niitä ohjaa. Laitteiden koko ja määrä viittaavat siihen, etteivät asialla ole harrastajat, apulaissheriffi William Myers sanoo.

Myers kertoo seuranneensa viime perjantaina kahdeksaa lennokkia reitin varrella. Samanaikaisesti yksi lennokki pysytteli koko yön 40 kilometrin päässä sijaitsevan Paolin taajaman yläpuolella. Kahdeksan muuta lennokkia havaittiin 16 kilometrin päässä.

Eräs asukas kertoo seuranneensa lennokkia noin 60 kilometrin tuntivauhdilla, kunnes hänen ajoneuvostaan loppui polttoaine. Coloradon osavaltion lainsäädäntö ei aseta salaperäiselle toiminnalle juurikaan esteitä.

– Toiminta ei täytä häirinnän tai kotirauhan rikkomisen määritelmää. Ilmatilaa ei ole määritelty kiinteistöön kuuluvaksi, joten emme voi nostaa minkäänlaisia syytteitä, apulaissheriffi toteaa.

Lennokkien alkuperä on synnyttänyt runsaasti teorioita. Laitteiden on arveltu esimerkiksi testaavan suuren maantieteellisen alueen autonomista valvontaa. Yölliset lentoajat ja tiedottamisen puute viittaa siihen, että lennokkien taustalla oleva taho toimii tietoisesti FAA:n säännöksien ulkopuolella.

Laitteiden jäljittäminen on osoittautunut yllättävän haastavaksi harvaan asutulla maaseudulla. Lennokit voivat myös sammuttaa valonsa nousun ja laskeutumisen yhteydessä.

Mysteeri on herättänyt hermostuneita vertauksia syksyllä tehtyyn lennokkihyökkäykseen Saudi-Arabian öljykentille. Vaikeasti havaittavia kuluttajatason laitteita voitaisiin mahdollisesti käyttää esimerkiksi terrorihyökkäyksiin, the Drive -sivusto huomauttaa.

There is a big and bizarre drone mystery unfolding in rural Colorado:https://t.co/9NXtjHOcUx

— The War Zone (@thewarzonewire) December 26, 2019