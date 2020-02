USA:ssa huoli pandemiasta

Yhdysvaltalaisasiantuntijoiden mukaan koronavirus vaikuttaa yhä enemmän pandemialta.

Koronaviruksen aiheuttama kuolemien määrä on noussut Kiinassa, siihen on nyt menehtynyt 361 ihmistä. Tartuntatapauksia on Kiinassa jo yli 17 000. Koronavirus on nyt tappanut Kiinassa enemmän ihmisiä kuin SARS-virus, johon kuoli 349 ihmistä Kiinassa vuosina 2002-2003.

New Yorkin Timesin mukaan nopeasti kasvava sairastuneiden määrä huolestuttaa tutkijoita, jotka pelkäävät sen leviävän koko maailmaan, mutta eivät pysty ennakoimaan sen vaatimien kuolonuhrien määrää.

Tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että Wuhanin koronaviruksesta tulee pandemia. Virus leviää influenssa tavoin, eli erittäin helposti.

– Se on hyvin, hyvin tarttuva ja melkein varmasti siitä tulee pandemia. Tuleeko siitä katastrofaalinen? En tiedä, sanoo USA:n kansallisen allergia- ja infektiotautien instituutin johtaja Anthony S. Fauci NYT:ssa.

Lehden mukaan monet epidemiologiset mallit arvioivat, että koronavirustapausten todellinen määrä on 100 000 tai jopa enemmän.