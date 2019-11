USA:ssa heräsi huoli, liha-sanan käytöstä lakialoite

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime viikolla Yhdysvaltain kongressiin jätettiin lakialoite, jonka suomennettu otsikko menee jotenkin näin, että ”Syötävien keinotekoisten tuotteiden markkinointi totuudenmukaisesti -laki 2019”. Alkuperäinen englanninkielinen nimi ei ole paljon tuota selkeämpi – Real Marketing Edible Artificials Truthfully Act of 2019, jonka lyhennys on raflaavasti Real MEAT Act of 2019.

Lakialoitteen taustalla on ilmeinen huoli kasvipohjaisten, mutta lihan kaltaisten tuotteiden kasvavista markkinoista Yhdysvalloissa. Näiden tuotteiden markkinat ovat Yhdysvalloissa kasvaneet arviolta 37 % viime vuoden aikana, ja niiden kokonaismarkkinat ovat Yhdysvalloissa noin 800 miljoonaa dollaria. Tämä on jo noin 2 % pakattujen lihatuotteiden myynnistä.

Yhdysvalloissa perinteisten hampurilaispihvien rinnalle kaupan kylmätiskille ilmaantuneet kasvipohjaiset, mutta erehdyttävästi lihankaltaiset ”Beyond Meat” ja ”Impossible Burger” -tuotteet ovat siis löytäneet merkittävän ja lukumäärältään kasvavan ostajakunnan. Tuotteet ovat laadultaan ilmeisen hyviä ja/tai niiden markkinointi ilmeisen tehokasta.

Ei ihme, että perinteistä liha-alaa huolestuttaa. Lakialoitteen takana olevien tahojen, kuten erilaisten liha-alan etujärjestöjen tavoitteena onkin nyt estää muiden kuin lihatuotteiden markkinointi lihatermien avulla. He vaativat, että kasvipohjaisissa tuotteissa ei saa enää käyttää ”liha”-sanaa. Tämän lisäksi lakialoitteessa vaaditaan, että tuotteita olisi kutsuttava jäljitelmiksi ja että näiden tuotteiden pakkauksissa tulisi olla vielä erikseen merkintä, etteivät ne sisällä, eikä niiden valmistusaineena ole käytetty lihaa.

