USA:ssa ennätysmäärä koronatartuntoja kolmena päivänä peräkkäin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvalloissa tilanne koronan suhteen on huonoin koko maailmassa.

Yhdysvalloissa oli perjantaina todettu kolmena peräkkäisenä päivänä ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja, BBC uutisoi Johns Hopkinsin yliopiston tietojen pohjalta.

Uusia tartuntoja todettiin perjantaina yli 127 000 ja uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia 1 149.

Yhdysvalloissa koronavirustilanne on koko maailman huonoin. Yhteensä siellä on todettu Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan yli 9,7 miljoonaa tartuntaa ja koronaviruksen vuoksi on kuollut 236 099 ihmistä.

Verkkouutiset kertoi tänään, että myös presidentti Donald Trumpin kansliapäällikkö Mark Meadowsilla on todettu koronavirustartunta.