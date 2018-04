USA:n Venäjä-sanktiot purevat nyt kipeästi – ”Euroopalla olisi ratkaiseva rooli”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusin pakotepaketti kiristää silmukkaa Vladimir Putinin lähipiirin ympärillä.

Yhdysvallat on lähettänyt viime päivinä ristiriitaisia signaaleja Moskovaan: ensin YK-suurlähettiläs Nikki Haley kertoi uusien Venäjä-pakotteiden valmistelusta, sitten Valkoinen talo pyörsi tiedon.

Vaikka episodi uutisoitiin näkyvästi, Britannian eturivin Venäjä-asiantuntijoihin lukeutuva Nigel Gould-Davies muistuttaa, että Yhdysvaltojen linja presidentti Vladimir Putinin hallintoa kohtaan on merkittävästi tiukentunut.

– Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat asetti toistaiseksi pisimmälle menevät pakotteensa Venäjälle. Ne merkitsevät käännekohtaa USA-Venäjä-suhteissa – hetkeä, jona USA kävi hyökkäykseen pitkään jatkuneessa, taloudellisin keinoin käydyssä kamppailussa vaikutusvallasta, Gould-Davies toteaa arvostetun Chatham House -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Yhdysvaltain 6. huhtikuuta julkistamat uudet pakotteet merkitsevät hänen mukaansa radikaalia muutosta.

– Ne ovat ensinnäkin äärimmäisen ankaria ja ne uhkaavat jokaista, joka on ”tietoisesti edistänyt merkittäviä transaktioita” sanktioitujen yksityishenkilöiden tai yhteisöjen kanssa. Tämä ei vain estä vastapuolia harjoittamasta liiketoimintaa, vaan myös Clearstreamin ja Euroclearin kaltaisia toimijoita käsittelemästä maksuja. Tarkoituksena on sulkea sanktioidut toimijat kaikesta osallisuudesta globaaliin talouteen.

Clearstream ja Suomenkin arvo-osuusjärjestelmästä vastaava Euroclear ovat keskeisiä kansainvälisesti operoivia finanssipalveluyrityksiä.

– Toiseksi pakotteet kohdistuvat julkisesti noteerattuihin yhtiöihin. Monille oligarkeille listaus Lontoossa, New Yorkissa tai Hongkongissa näyttäytyi keinona yritysomistustensa suojamiseen läntisiltä pakotteilta ja Venäjän valtiolta. He eivät enää ole turvassa, Gould-Davies sanoo.

Niiden kolmas tuntuva vaikutus perustuu hänen mukaansa ennalta-arvaamattomuuteen. Kun seuraava kohde ei ole tiedossa, Venäjä altistuu systeemiselle riskille: arviot Yhdysvaltojen mahdollisista pakotteista on nyt otettava huomioon samaan tapaan kuin Venäjän talouteen olennaisesti heijastuneet öljyn hinnanmuutokset.

– Neljänneksi USA on varautunut maksamaan hintaa niiden asettamisesta. Uudet pakotteet ovat jo tähän mennessä aiheuttaneet globaaleja sivuvaikutuksia, kuten alumiinin markkinoiden häiriintymisen, Gould-Davies huomauttaa.

Tulokset vaativat uhrauksia

Lännen uskottava vastaus Venäjän vihamielisiin toimiin edellyttää hänen mukaansa tekoja, jotka tuottavat tuskaa myös lännelle itselleen.

– Kun Venäjä rientää nyt rajoittamaan pakotteiden vaikutuksia, pallo on Euroopan kenttäpuoliskolla. EU on viime vuosina vähentänyt altistumistaan Venäjän energia-aseelle. Venäläisen rahoituksen ja sen tuottaman vaikutusvallan torjumiseksi se on kuitenkin tehnyt vain vähän, Gould-Davies sanoo.

Yhdysvaltojen nyt asettamat pakotteet luovat hänen mukaansa uuden standardin. Tästä kertovat muun muassa aggressiiviset toimet venäläisoligarkki Oleg Deripaskan liikeimperiumia vastaan. Washingtonissa valittu linja poikkeaa jyrkkyydessään siitä, miten esimerkiksi brittihallitus on toistaiseksi toiminut: vasta marraskuussa Deripaskan EN+-yhtiön annettiin listautua Lontoon pörssiin.

– Jos Eurooppa seuraa USA:n esimerkkiä, Venäjän globaalin eliitin ja keskeisten Kremlin valtaa ylläpitävien verkostojen elämä kävisi huomattavan vaikeaksi, Gould-Davies arvioi.