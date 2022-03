USA:n varapresidentti: Venäjän luottoluokitus on periaatteessa roskaa

Kaikki on pöydällä, kun Yhdysvallat arvioi Venäjälle asetettuja pakotteita, sanoo Kamala Harris.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris painotti CNN:n mukaan keskiviikkona edelleen, että Yhdysvallat ei lähetä joukkoja taistelemaan Venäjää vastaan Ukrainaan.

– Se, mitä aiomme tehdä jatkossakin, on pysyä lujina liittolaistemme kanssa sen suhteen, että arvioimme uudelleen, mitä teemme pakotteiden kanssa. Suoraan sanottuna kaikki on pöydällä harkittavaksi

– Se, mitä emme aio tehdä, kuten presidentti (Joe Biden) on toistuvasti sanonut, emme aio lähettää Yhdysvaltain joukkoja Ukrainaan taistelemaan venäläisiä vastaan maassa tai ilmassa. Mutta olemme lujasti valmiudessa puolustamaan Nato-liittoumaamme ja liittolaisiamme joka sentillä Naton aluetta, hän jatkoi.

Harrisin mukaan Yhdysvallat seuraa tiiviisti Venäjän toimia ja arvioi, onko se kohdistanut tahallisesti iskuja siviileihin ja siten rikkonut kansainvälistä oikeutta.

Hän totesi myös, että Yhdysvallat jatkaa humanitaarisen avun ja turvallisuusavun antamista Ukrainalle.

Varapresidentti totesi, että Venäjä näkee jo taloudellisten toimenpiteiden vaikutukset, joita Yhdysvallat on asettanut Venäjää vastaan.

– Rupla on vapaassa pudotuksessa. Olemme nähneet, että Venäjän osakemarkkinat ovat kiinni. Olemme nähneet, että Venäjä on saanut luottoluokituksen, joka on periaatteessa roskaa. Joten tiedämme, että toimilla on vaikutusta, hän sanoi.