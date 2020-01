USA:n varapresidentti: Maailman on torjuttava Iranin uhka

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kehottaa kansainvälistä yhteisöä torjumaan eri puolilla maailmaa leviävän ”viheliäisen antisemitismin aallon”.

Pence puhui Jerusalemissa World Holocaust Forum -muistotilaisuudessa, joka järjestetään Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen 75. vuosipäivänä.

– Meidän on samassa hengessä vastustettava johtavaa antisemitismiä levittävää valtiota. Kyseessä on maailman ainoa hallitus, joka kiistää holokaustin osana valtiollista politiikkaansa ja uhkaa pyyhkiä Israelin pois kartalta. Maailman on seistävä yhdessä rintamassa Iranin islamilaista tasavaltaa vastaan, Mike Pence sanoi.

Varapresidentti painotti Yhdysvaltain läheisiä suhteita Israeliin vuodesta 1948.

– Kuten presidentti [Donald] Trump totesi historiallisella vierailullaan Jerusalemiin, ovat kansojemme väliset siteet syvällä sydämissämme. Ja näin tulee aina olemaan, Pence jatkoi.

For while might alone can never make right, in a world filled with evil, right without might assures the triumph of evil. pic.twitter.com/TWs9kOIEQ0

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 23, 2020