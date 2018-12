USA:n valtiovarainministeri: Donald Trump ei erota keskuspankin johtajaa

Steven Mnuchinin lainaa lausunnossaan Trumpia, joka sanoo, ettei ole harkinnut erottamista.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan presidentti Donald Trump ei suunnittele Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtajan Jerome Powellin erottamista. Trumpin on kerrottu harkitsevan erottamista ja selvittävän, riittävätkö hänen valtuutensa siihen.

Mnuchinin asiaa koskevat lausunnot on tulkittu markkinoiden rauhoittelemiseksi. Trump on ollut tyytymätön keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan, jonka osana se on tänä vuonna nostanut ohjauskorkoaan neljä kertaa.

– Olen puhunut presidentti Donald Trumpin kanssa ja hän sanoi: ”Olen täysin eri mieltä keskuspankin politiikan kanssa. Olen sitä mieltä, että ohjauskoron nostaminen ja Fedin portfolion kaventaminen ovat täysin karmeita toimia tässä vaiheessa, erityisesti kun käynnissä on tärkeitä kauppaneuvotteluita, mutta en koskaan ehdottanut pääjohtaja Powellin erottamista, enkä usko minulla olevan siihen oikeutta”, Mnuchin twiittaa.

(1/2) I have spoken with the President @realDonaldTrump and he said “I totally disagree with Fed policy. I think the increasing of interest rates and the shrinking of the Fed portfolio is an absolute terrible thing to do at this time,… — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2018

(2/2) especially in light of my major trade negotiations which are ongoing, but I never suggested firing Chairman Jay Powell, nor do I believe I have the right to do so.” — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 22, 2018