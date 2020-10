USA:n vaalit – nähdäänkö taas superyllätys?

Yhdysvaltain presidentinvaali on ensi viikon tiistaina. Mielipidekyselyt näyttävät jatkuvasti selviä kannatusjohtoja demokraattien Joe Bidenille, joka olisi voittamassa republikaanien Donald Trumpin.

Posti- ja ennakkoäänestyksistä kertyneet tiedot kertovat tasaisemmasta tilanteesta. USA:ssa eräissä osavaltioissa äänestäjäksi rekisteröidyttäessä ilmoitetaan myös puoluekanta. Tämä mahdollistaa eräissä vaa’ankieliosavaltioissakin sen seuraamisen ja ennakoimisen, millaisia eroja kannattajien äänestysaktiivisuudessa on.

Neljä vuotta sitten Donald Trumpin voitto edellytti ensin voittoa kolmessa itäisessä vaa’ankieliosavaltiossa: Floridassa, Ohiossa ja Pohjois-Carolinassa. Sen jälkeen hänen piti vielä pystyä läpimurtoon keskilännen ruostevyöhykkeellä kuten Michiganissa, Pennsylvaniassa, Wisconsinissa. Kaiken tämän Trump tekikin.

Oheisen uusiseelantilaisen Predictit-saitin tuoreen vaalikartan ovat muodostaneet osavaltioiden voittajia saitilla pelaavat vedonlyöjät. He ovat ottaneet huomioon myös ennakkoäänestystiedot, joiden perusteella Trump voi jälleen olla menossa kohti voittoa muun muassa Floridassa.

Etenkin Ohiota pidetään tällä kertaa Trumpin vahvana alueena. Pohjois-Carolina sen sijaan vaikuttaa vedonlyöjien mielestä Trumpille vaikealta ja osavaltio olisi aivan Joe Bidenin ulottuvilla. Presidentin iso haaste on lisäksi säilyttää asemansa keskilännessä.

Predictitin ”laumaälyn” perusteella Joe Biden voittaisi tällä hetkellä USA:n presidenttiyden saamalla 290 valitsijamiestä. Donald Trumpille tulisi 248 valitsijamiestä.

Donald Trump on kannaltaan alakynnessä olevissa osavaltioissa Joe Bidenia lähimpänä Arizonassa ja Pennsylvaniassa. Niiden jälkeen Trumpin parhaat mahdollisuudet olisivat Wisconsinissa ja Michiganissa.

Jos Florida ja Ohio todella pysyvät presidentillä, riittäisi neljästä edellä mainitusta kahden voittaminen Trumpille.

Osavaltioista Arizona on Predictitin vedonlyöjien mielestä Trumpin ulottuvilla, muut kauempana.

Menneiden vuosien sloganeita on ollut, että Ohion tai Floridan voittaja voittaa koko vaalin. Tänä vuonna Pennsylvanian voittaja saattaa voittaa koko vaalin. Tilanne on näkynyt Joe Bidenin todella mittavana panostuksena osavaltioon.

Pollsters found two-thirds of Pres. Trump's supporters say they "strongly" back their candidate, compared to just 46% of Joe Biden's supporters.

To learn what's behind those feelings, @tonydokoupil talked to members of the crowd at Mr. Trump's rally Tuesday night in Erie. pic.twitter.com/JZ4mcE2zG6

— CBS News (@CBSNews) October 21, 2020