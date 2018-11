USA:n vaalit: Edustajainhuone demokraateille, senaatti republikaaneille

Yhdysvalloissa käytiin tiistaina välivaalit. Aikaisin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa ääntenlaskennan jatkuessa republikaanit olivat lisänneet enemmistöään liittovaltion senaatissa ja demokraatit olivat voittamassa enemmistön liittovaltion edustajainhuoneessa.

Ennen vaaleja paljon puhuttu demokraattien ”sininen aalto”, maanvyörymävoitto, ei edustajainhuoneen vallan vaihtumista lukuun ottamatta vaikuttanut toteutuneen.

Edustajainhuoneeseen demokraattien tuli saada enemmistöä varten vähintään 23 lisäpaikkaa. Aamuseitsemältä Suomen aikaa ääntenlaskennan edetessä demokraatit olivat voittaneet 24 paikkaa. Demokraatit saanevat alle kymmenen paikan enemmistön.

Demokraattien Nancy Pelosista tulee edustajainhuoneen puhemies.

Republikaanit pitivät senaatin ja veivät demokraateilta useita senaattorin paikkoja. Niistä ensimmäiset tulivat Pohjois-Dakotassa ja Tennesseessä.

Paljon seuratussa Texasin senaattorikilvassa republikaanien Ted Cruz voitti demokraattitähti Beto O’Rourken.

Floridan senaattorivaalissa republikaanien Rick Scott oli voittamassa demokraattien Bill Nelsonin. Floridan kuvernöörivaalissa republikaanien Ron DeSantis voitti demokraattien Andrew Gillumin.

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018