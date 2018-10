USA:n ulkoministeri onnittelee Tanskaa salamurhan estämisestä

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo onnittelee Twitterissä Tanskaa ”Iranin hallinnon salamurhaajan pidätyksestä”.

– Eurooppa on ollut Iranin sponsoroimien terrori-iskujen kohteena yli 40 vuoden ajan, Pompeo toteaa.

Ulkoministeri kehottaa Yhdysvaltain liittolaisia vastaamaan kaikkiin Iranin rauhalle ja turvallisuudelle muodostamiin uhkiin.

Tanskan turvallisuuspalvelu kertoi tiistaina paljastaneensa Iranin tiedustelupalvelun salamurhajuonen. Iranin sanotaan valmistelleen Tanskassa asuvan ASMLA-separatistiryhmän johtohahmon murhaa.

Yksi iranilaissyntyinen Norjan kansalainen on pidätetty tapaukseen liittyen.

Tanskan turvallisuuspalvelu on ottanut kolme Iranin kansalaista suojeluun. Turvallisuuspalvelun mukaan vaara ei ole ohi. Norjan tiedustelun kerrotaan avustaneen tapauksen selvittämisessä.

Tapaus oli syy viime kuun lopulla Tanskassa nähtyyn valtavaan poliisioperaatioon.

We congratulate the government of #Denmark on its arrest of an Iranian regime assassin. For nearly 40 years, Europe has been the target of #Iran-sponsored terrorist attacks. We call on our allies and partners to confront the full range of Iran’s threats to peace and security.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2018