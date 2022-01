USA:n ulkoministeri: Moskovalla on nyt kaksi vaihtoehtoa

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken toivoo Venäjän jatkavan diplomaattisia keskusteluja Ukrainan kireästä tilanteesta.

– Tämänpäiväisessä tapaamisessani (Venäjän) ulkoministeri (Sergei) Lavrovin kanssa korostin, että Venäjällä on kaksi vaihtoehtoa: diplomatia ja jännitteiden lieventäminen tai valtavat kustannukset Venäjälle. Suosimme vahvasti diplomatian polkua, Blinken toteaa Twitterisä

Venäjä on keskittänyt valtavan määrän sotilaita ja kalustoa Ukrainan rajojen läheisyyteen. Länsimaat ja eri tiedustelupalvelut ovat varoittaneet Venäjän olevan valmis hyökkäämään minä hetkenä hyvänsä. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Venäjä on myös esittänyt Yhdysvalloille ja Natolle kovia vaatimuksia. Venäjä muun muassa haluaa, että Nato ei enää laajene itään ja että se poistaa joukkojaan ja harjoituksiaan Itä-Euroopasta. Venäjä myös vaatii, että Ukrainaa ei oteta Naton jäseneksi. Länsimaat eivät ole suostuneet vaatimuksiin.

Blinken tapasi perjantaina Lavrovin Genevessä.

Blinken kertoi neuvottelujen jälkeen tiedotustilaisuudessaan, että sekä Yhdysvallat että Venäjä pitävät diplomaattisen prosessin jatkumista tärkeänä.

Lavrov totesi omassa tiedotustilaisuudessaan, että Venäjä on saamassa vaatimuksiinsa kirjalliset vastaukset ensi viikolla.

Blinkenin mukaan osapuolet vaihtavat ensi viikolla ehdotuksiaan kirjallisessa muodossa. Keskustelujen on tarkoitus jatkua tämän jälkeen.

Blinken myös totesi Yhdysvaltain aloittavan vastatoimet, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Hänen mukaansa länsimaat valmistelevat uutta sotilaallista tukea Ukrainalle.

In my meeting with Foreign Minister Lavrov today, I stressed that Russia has two choices: Diplomacy and de-escalation or massive costs to Russia. Our strong preference is to pursue the path of diplomacy. pic.twitter.com/k7RT5qLzXJ

