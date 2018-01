USA:n ulkoministeri: En epäillyt Donald Trumpin mielenterveyttä

Rex Tillersonin mukaan uutuuskirjan väitteet ovat valheellisia.

Toimittaja Michael Wolffin uutuuskirjassaan Fire and Fury: Inside the Trump White House esittämät tiedot, jonka mukaan USA:n presidentti Donald Trumpin avustajakunta kohtelee häntä kuin lasta, ovat ulkoministeri Rex Tillersonin mukaan valheellisia. Asiasta uutisoi CNN.

Tillersonin mukaan hän ei ole koskaan epäillyt Trumpin mielenterveyttä. Tillerson sanoo, että hänellä ei ole siihen mitään syytä. Trumpia hän pitää poikkeuksellisena presidenttinä, joka eroaa edeltäjistään monessa suhteessa.

– Uskon, että se on laajasti tunnustettua. Se on myös syy, miksi amerikkalaiset valitsivat hänet, Tillerson sanoo CNN:lle.

Wolffin mukaan kaikki Trumpin kanssa työskentelevät kyseenalaistavat tämän sopivuuden Yhdysvaltain presidentiksi. Wolff perustaa kirjansa tiedot ja lausuntonsa useisiin haastatteluihin, jotka hän on saanut Trumpin lähipiiriin kuuluvilta. Hän puhui aiheesta televisiohaastattelussa perjantaina.

Tillersonin on aiemmin kerrottu kutsuneen presidenttiä ”idiootiksi”. Trump taas on julkisesta vihjannut, että hänen älykkyysosamääränsä on korkeampi kuin Tillersonilla.