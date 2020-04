USA:n työttömyyslukuja pidetään karmivina

Yhdysvalloissa työllisyystilanne on heikentynyt hyvin nopeasti. Työttömyyskorvausta haki viime viikolla 6,6 miljoonaa ihmistä, kun edellisellä viikolla hakijoita oli 3,3 miljoonaa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa Twitterissä, että juuri kun ajateltiin talouslukuja koskevien odotusten alkavan lähestyä todellisuutta, niin USA:n työttömyyshakemukset kasvoivat lähes kaksinkertaisesti odotuksiin nähden.

Päästrategi Nordea Varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari puolestaan pitää lukuja karmivina, vaikka kausitasoitus niitä hieman laskeekin.

– Yhdysvalloissa siis uusia työttömyyskorvaushakemuksia 5,8 (ei 6,6) miljoonaa viime viikolla. Silti paljon ja karmiva luku, mutta tuokin erotus on lähes nelinkertainen ”normi”viikkojen uusiin hakemuksiin verrattuna, hän twiittaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan ekonomistin Sami Pakarisen mielestä nyt on käsillä kaikkien kriisien äiti.

– Todella huolestuttava tilanne etenkin kun koronavirus näyttää Yhdysvalloissa vain kiihdyttävän. Luottamus ottaa ison iskun, josta palautuminen voi kestää pitkään, hän kirjoittaa Twitterissä.

Talouslehti Financial Times kertoo, että uusien työttömyyskorvausten hakutietojen julkistamisen jälkeen Wall Streetillä S&P 500 -indeksi avasi torstaina loivaan laskuun, vaikka osakefutuurit olivat ennustaneet vahvaa nousua tälle päivälle.

Lehden arvion mukaan nyt julkistetut tiedot viittaavat siihen, että koronaviruksen aiheuttama isku Yhdysvaltojen ja koko maailman talouteen tulee olemaan jopa pahempi kuin aiemmin on kuviteltu.

Tärkeimmät indeksit olivat kuitenkin myöhemmin torstaina jo puolentoista prosentin nousussa.

Hiukan piristymistä nähtiin torstaina myös Euroopassa, kun Frankfurtissa ja Pariisissa kurssit nousivat vajaan prosentin ja Lontoossa yllettiin jopa hieman yli prosenttiin. Helsingissä nousua oli runsaat puoli prosenttia.

Raakaöljyn hinnassa nähtiin torstaina pitkästä aikaa selvää nousua, kun Saudi-Arabian ja Venäjän odotetaan pääsevän sopimukseen tuotannonrajoituksista.

Just when you thought expectations on economic key figures were starting to catch up with reality, US initial jobless claims print at 6.6 million, almost double the median expectation. This graph looks even crazier this week. pic.twitter.com/ZR1Jme9IBM

— Jan von Gerich (@JanVonGerich) April 2, 2020