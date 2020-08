USA:n tietovuotajalle harkitaan armahdusta – ”Paljasti laittomuudet”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielipiteet Edward Snowdenista jakaantuvat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut tarkastella tietovuotaja Edward Snowdenin tapausta mahdollisen armahduksen kannalta, kertoo Fox News. Snowden itse on paossa Venäjällä, mutta on aiemmin luvannut palata Yhdysvaltoihin jos hänelle taataan tasapuolinen oikeudenkäynti.

– Aion tarkastella tätä asiaa erittäin voimakkaasti, Trump sanoi haastattelussa lauantaina.

Presidentin mukaan näkemykset Snowdenista jakautuvat.

– Monien mielestä häntä tulisi kohdella jotenkin toisin ja toisten mielestä hän teki erittäin pahoja asioita.

Trump itse piti tietovuotajaa vielä vuosia ennen presidenttikauttaan petturina ja vakoojana, joka pitäisi teloittaa. Vapauttaminen nauttii kuitenkin kannatusta myös presidentin republikaanipuolueessa.

– Snowden paljasti, että Trump-vihaajat (entinen kansallisen turvallisuuden johtaja James) Clapper ja (entinen FBI:n johtaja James) Comey muiden ohella vakoilivat laittomasti amerikkalaisia. Clapper valehteli tästä kongressille, kommentoi asiaa republikaanisenaattori Rand Paul yhteisöpalvelu Twitterissä.