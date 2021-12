USA:n tiedustelukoneita Ukrainassa – viesti Vladimir Putinille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lennot voivat tarjota kattavan kuvan Venäjän joukoista.

Yhdysvaltain ilmavoimien tiedustelukoneet lensivät maanantaina tehtävän Itä-Ukrainan yllä noin 60 kilometrin päässä Venäjän ja sen tukemien separatistien miehittämästä sotatoimialueesta, Forbes kertoo.

Tehtävään osallistuivat E-8C-maavalvontakone ja RC-135V-signaalitiedustelukone. Kyseessä on yksi ensimmäisistä tiedustelutehtävistä, jonka Yhdysvaltain ilmavoimat suoritti avoimesti Ukrainan ilmatilassa.

Venäjä on tuonut viime kuukausina ennennäkemättömän määrän joukkoja ja kalustoa Ukrainan lähelle. Samaan aikaan länsimaille on esitetty kovia vaatimuksia turvatakuista ja Naton poistamisesta itäisestä Euroopasta. Niin Ukrainan kuin Yhdysvaltojenkin tiedustelu on varoittanut Venäjän hyökkäysvalmistelujen olevan aitoja. Länsimaat ovat uhanneet Venäjää tiukoilla talouspakotteilla, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Valkoisen talon mukaan USA ja Venäjä neuvottelevat Ukrainan tilanteesta ja ydinaseista tammikuussa.

E-8C- ja RC-135V-koneet pystyvät toimimaan tehokkaasti keskenään. Ensimmäinen havaitsee panssarivaunut ja muut ajoneuvot. Jälkimmäinen havaitsee ja tallentaa niiden viestiliikenteen.

Forbesin mukaan tiedustelukoneiden muutama ohilento voi tarjota komentajille kattavan kuvan lähelle rajaa keskitetyistä Venäjän joukoista.

Normaalisti E-8C- ja RC-135V-koneita voi seurata vain silloin, kun niiden transponderit ovat päällä. Silloin ne näkyvät lentoseurantasivustoilla.

Yhdysvaltain ilmavoimat olisi voinut määrätä lentäjät kytkemään transponderit pois päältä maanantaina, mutta ei tehnyt niin.

Venäjän joukkojen tarkkailun lisäksi tehtävän tarkoituksena oli Forbesin mukaan mitä ilmeisimmin viestin lähettäminen presidentti Vladimir Putinin hallinnolle.

Viestiä lähetetään molempiin suuntiin. Ainakin 10.1. neuvotteluissa USA:lla on aika tarkka kuva Venäjän joukoista Ukrainan rajoilla.https://t.co/IQvb0iR74J — Pekka Toveri (@PToveri) December 29, 2021