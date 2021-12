USA:n tiedustelukoneet jälleen Itä-Ukrainan taivaalla

Yhdysvallat lähetti torstaina jälleen tiedustelukoneita Ukrainan taivaalle. Lentoliikennettä seuraavista palveluista saatavien tietojen perusteella amerikkalainen E-8C-maavalvontakone kiersi Itä-Ukrainassa sotatoimialueen lähellä. Kone on tarkoitettu muun muassa maassa toimivan kaluston ja muiden joukkojen seurantaan verrattain pitkien etäisyyksien päästä.

Ukrainassa operoi samaan aikaan toinenkin Yhdysvaltain ilmavoimien tiedustelukone. Mustallamerellä lensi myös Britannian ilmavoimien RC-135E-tiedustelukone. Se kiersi lentonsa aikana Venäjän miehittämän Krimin lähellä.

Yhdysvallat on tiedustellut viime päivinä aktiivisesti Ukrainan ilmatilassa. Amerikkalaiset E-8C ja RC-135V-signaalitiedustelukone lensivät aiemmin tällä viikolla samaan tapaan vain muutaman kymmenen kilometrin päässä Venäjän miehittämistä Itä-Ukrainan alueista.

Verkkouutiset kertoi aiemmista lennoista tässä jutussa.

-USAF E8C Joint STARS orbiting over #Ukraine -RAF RC-135W Rivet Joint en route to the #BlackSea pic.twitter.com/QLzvRGapLf

Three planes on a mission near Donbas and Crimea: 🇺🇸Boeing E-8C & Bombardier Challenger 650, 🇬🇧 Boeing RC-135E #Ukraine #Donbas #Crimea pic.twitter.com/4SRbJPXr6m

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) December 30, 2021