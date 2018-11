USA:n talouskasvun hyödyt eivät aina tavoita keskiluokkaa

Numerot eivät amerikkalaislehden mukaan aina kerro koko totuutta.

Yhdysvaltain talous on vahvimmillaan vuosikymmeniin. Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 3,5 prosentin vauhtia. Työttömyys pieneni 3,7 prosenttiin. Kasvu on ollut voimakasta, mutta talouskasvun hyödyt eivät välttämättä tavoita keskiluokkaista amerikkalaista, uutisoi The New York Times.

NYT:in mukaan keskiluokkainen amerikkalaisperhe saa vuonna 2018 keskimäärin 122 dollaria enemmän palkkaa kuin kaksi vuotta aiemmin. Talouskasvun luvut ovat paperilla selviä, mutta kun tarkastellaan vuoden 2016 kokonaiskustannuksia, ei palkankorotuksilla näytä olevan lähes minkäänlaista vaikutusta.

– Palkka ei ole noussut paljon. Inflaatio on ollut alhainen, mikä auttaa pitämään useimpien peruskustannusten alhaiset hinnat, vaikka bensiinihinnat ovat kallis poikkeus. Verovapaus on jättänyt enemmän rahaa useimpien keskiluokan perheiden taskuihin, mutta vain vähän.

Osakemarkkinoidenkaan kasvu ei ole vaikuttanut keskiluokkaisten perheiden elämään suuresti: varallisuuden osalta tyypillisellä keskituloisella perheellä on joko nolla tai lähes olematon omistus osakemarkkinoilla, mikä tarkoittaa, että marraskuusta 2016 alkanut nousu ei ole tuonut suoria hyötyjä. Sen sijaan suurin osa kotitalouksista on vaikeuksissa, koska ne kantavat joitakin luottokortin velkoja, joista on tullut entistä kalliimpia korkojen noustessa.

Asumisen kustannukset eivät ole nousseet merkittävästi, mutta lainojen korot kylläkin. Kustannukset riippuvat siitä, oletko jo vuokralla ja jatkat asunnon vuokraamista, vai olet vuokralla ja haluat ostaa talon – vai omistat jo talon.

Vuokraajille suunnatut vuokralaisen kustannukset ovat laskeneet vaatimattomasti. Talojen ja asuntojen arvot ovat nousseet hieman kahdessa vuodessa. Jos talosta sai vielä marraskuussa 2016 214 000 Yhdysvaltain dollaria, saisi samasta talosta nyt Zillowin tietojen mukaan jo 230 000 dollaria.

Tilanne on hankalampi vuokraajille, jotka haluavat ostaa talon, koska asuntoluottokorot nousevat. Vakavien talouksien sivuvaikutukset ja alijäämää korottavat veronalennukset ovat olleet korkeampia, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka asuntojen hinnat eivät ole nousseet niin paljon viimeisten kahden vuoden aikana, luoton tarvitsevan ostajan kustannukset ovat huomattavasti korkeammat.