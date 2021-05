USA:n talous: 6000 miljardin dollarin budjetti, velkaa kuin sota-aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joe Bidenin hallinnon ensimmäinen budjetti esitellään tänään.

Presidentti Joe Bidenin on määrä tänään perjantaina esitellä budjettia, jonka loppusumma on tähtitieteellinen 6 000 miljardia dollaria. The Wall Street Journalin mukaan Biden haluaa panostaa infrastruktuurihankkeisiin ja kasvattaa valtion roolia terveydenhuollossa, opetuksessa ja muissa julkisiksi katsotuissa palveluissa.

USA, kuten muukin läntinen maailma, velkaantuu yhä voimakkaammin. Presidenttiä lähelllä olevien lähteiden mukaan USA:n liittovaltion budjetti tulee paisumaan tämän vuosikymmenen aikana yli 8 000 miljardiin dollariin ja velan suhde bruttokansantuotteeseen nousee 117 prosenttiin vuoteen 2031 mennessä. Velkaantuminen on lähivuosina ylittämässä edellisen, toisen maailmansodan aikana olleen huipun.

Lokakuun alussa tänä vuonna alkava budjettikausi on Bidenin hallinnon ensimmäinen. Budjetin loppusumman piti alunperin olla vajaat 5 700 miljardia euroa, mutta korona nosti tasoa. Bidenin lähipiiri uskoo budjetin olevan veronkorotuksineen kuitenkin vastuullinen.

Suomen budjetti on kooltaan yli 60 miljardia euroa, noin 70 miljardia dollaria, eli vajaat sadasosa USA:n vastaavasta. USA:n asukasluku on 330 miljoonan tuntumassa.