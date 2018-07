USA:n suurlähetystön lähellä räjähti Pekingissä

Yhdysvaltain Pekingin suurlähetystön lähettyvillä on tapahtunut räjähdys. Valtiollisen Global Times -lehden mukaan alueen asukkaat kuulivat noin kello 14.30 paikallista aikaa ”ukkosta muistuttavan pamauksen”.

Yksittäinen hyökkääjä oli ilmeisesti heittänyt kotitekoisen pommin suurlähetystön alueelle. Silminnäkijöiden mukaan laite räjähti ennenaikaisesti.

Tilanne on jo palautumassa normaaliksi, sillä paikalle on jälleen kertynyt viisumia jonottavia ihmisiä. Viranomaisten mukaan vain hyökkääjä loukkaantui iskussa.

Poliisin kerrotaan vieneen aiemmin paikalta naisen, joka oli yrittänyt sytyttää itseään tuleen. On toistaiseksi epäselvää, liittyivätkö tapaukset toisiinsa.

#BREAKING: "Large" Explosion near US embassy in Beijing – Roads nearby have been closed pic.twitter.com/AzbsVYCSep

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) July 26, 2018