Supertietokone eristetään muusta verkosta – simuloi ydinräjäytyksiä

Yhdysvallat selvittää vanhenevien ydinaseidensa toimivuutta salaiseksi luokitelluilla simulaatioilla.

Yhdysvallat valmistautuu käyttämään Kaliforniassa sijaitsevaa supertietokonetta vanhenevien ydinaseidensa toimintavarmuuden tutkimiseen.

The Verge -sivuston mukaan aiemmin tänä vuonna valmistunut kansallisen ydinturvallisuusviraston Sierra eli ATS-2 koostuu 190 000 prosessoriytimestä. Sen kerrotaan olevan maailman toiseksi nopein supertietokone.

Lawrence Livermore -tutkimuslaboratorion tutkijat ovat kokeilleet järjestelmää tähtitieteeseen, ilmastomalleihin ja lääketieteeseen liittyvillä laskelmilla. Tekniset ongelmat ja vialliset komponentit pyritään karsimaan pois käyttökokeilla vuoden loppuun mennessä.

Laitos eristetään ensi vuoden alussa kaikista ulkopuolisista verkoista, jolloin Sierran todellinen työ alkaa. Supertietokoneen on tarkoitus suorittaa vaativia simulaatioita ydinaseiden laukaisuista ja räjäytyksistä. Kokeiden yksityiskohdat on julistettu salaisiksi.

Yhdysvallat teki edellisen ydinkokeensa vuonna 1992. Maalla on edelleen noin 4000 vanhenevaa ydinkärkeä, joiden toimintavarmuus on herättänyt keskustelua. Koska kokeita ei tehdä, joudutaan aseiden toimivuutta arvioimaan simulaatioilla.

– Ydinkärkiä ei alun perin suunniteltu kestämään 40 tai 50 vuotta. Ne oli tarkoitus vaihtaa uusiin noin vuosikymmenen välein, laboratorion fyysikko Brian Pudliner toteaa.

Ydinkärkien osia on vaihdettu vuosikymmenien kuluessa, mikä luo oman haasteensa simulaatioiden laatimiseen.

– Simulaatioita on tehtävä niin kauan kuin maallamme on ydinaseita. On tiedettävä mitä tapahtuu, jos näitä aseita säilytetään sata vuotta. Tämä vaatii vielä paljon työtä, Pudliner sanoo.

Hän kertoo olevansa huolissaan myös aseiden varastoinnista ja kuljetusturvallisuudesta.

– On epäselvää, toimisivatko niiden turvajärjestelmät, jos aseet päätyisivät vääriin käsiin.