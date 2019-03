USA:n superhävittäjät ensimmäistä kertaa ”elefanttikävelyssä”

Yhdysvaltain ilmavoimat on järjestänyt tiettävästi ensimmäistä kertaa viidennen sukupolven F-22 Raptor -hävittäjillään ”elefanttikävelyksi” kutsutun valmiusharjoituksen.

Harjoituksessa hävittäjät siirtyvät lentotukikohdassa lähtöasemiin mahdollisimman tiiviissä muodostelmassa, ja ensimmäisen aallon noustessa muut koneet siirtyvät välittömästi niiden paikalle. Menetelmän avulla taivaalle pystytään lähettämään jopa kymmeniä hävittäjiä muutaman minuutin kuluessa.

The Aviationist -sivuston mukaan Virginian Langley-Eustisin lentotukikohdassa torstaina järjestettyyn harjoitukseen osallistui 13 F-22-lentokonetta 1. ja 192. hävittäjälaivueesta.

”Elefanttikävelyt” ovat olleet viime vuosina yleisiä erityisesti Etelä-Koreassa, jossa Yhdysvallat on pyrkinyt viestimään sotilaallista voimaansa Pohjois-Korealle. Harjoituksia on järjestetty kevään aikana myös esimerkiksi Kaliforniassa.

– Tällaisen kyvykkyyden sotilaallinen merkitys on itsestäänselvää. Harjoitus tarjoaa realistisen mahdollisuuden varmistaa, että laivue pysyy taisteluvalmiina ja on käytettävissä lyhyellä varoitusajalla, eversti Simon Doran totesi kymmenien F/A-18 Hornet -hävittäjien pikalaukaisuharjoituksen yhteydessä.

More Than A Dozen F-22 Raptor Jets Take Part in "Elephant Walk" At Joint Base Langley-Eustis. Story: https://t.co/CHaLmwkBMn pic.twitter.com/jCP3FAYxa5

— The Aviationist (@TheAviationist) February 28, 2019