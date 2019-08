USA:n superhävittäjä kuvissa pilvenpiirtäjien keskellä

Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptor -taitolentoryhmä suoritti viikonloppuna harvinaisen näyttävän lennon Chicagon Air & Water -tapahtumassa.

The Drive -sivuston mukaan pilvenpiirtäjien lomassa lentänyt häivehävittäjä loi peräänsä vesihöyryvanoja Michiganjärven kosteiden sääolosuhteiden vuoksi.

Taitolentoryhmä on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia yli 340-metrisen pilvenpiirtäjän edestä lähes äänennopeudella lentäneestä F-22:sta.

Virginian osavaltiossa sijaitsevassa Langleyn lentotukikohdassa toimiva näytösryhmä esiintyy säännöllisesti eri puolilla maailmaa. Temppujen tarkoituksena on esitellä koneen lento-ominaisuuksia myös ulkomaisille yleisöille.

14-henkinen yksikkö suorittaa taistelutoimissakin käytettyjä liikkeitä erittäin matalilla lentokorkeuksilla.

Yhdysvallat käytti viidennen sukupolven F-22-lentokoneen kehitystyöhön noin 67 miljardia dollaria.

CHICAGO. What an incredible weekend. Thanks for all the support and for allowing us to send it over your beautiful skyline. To all the fans who came out and battled the weather, we appreciate you. We’ll be back… #RaptorNation pic.twitter.com/33lZsQd2vb

— F-22 Demonstration Team (@F22DemoTeam) August 20, 2019