USA:n stealth-hävittäjät pysäyttivät Venäjän pommittajat

Yhdysvaltain ja Kanadan hävittäjät hälytettiin torstaina lentämään kahta venäläistä Tu-95-pommikonetta vastaan.

Asiasta kertoo maiden yhteinen ilmapuolustuskomentokeskus NORAD. Tiedotteen mukaan kaksi amerikkalaista F-22-häivekonetta ja kaksi kanadalaista CF-18-hävittäjää suorittivat tunnistuslennon Alaskan edustalla. Lentotunnistusvyöhyke ulottuu hieman yli 320 kilometrin päähän rannikosta.

Venäläiskoneet pysyttelivät koko kohtaamisen ajan kansainvälisessä ilmatilassa.

CNN:n mukaan Venäjä on lähettänyt pommikoneitaan alueelle useita kertoja viime vuosien aikana. NORAD kertoi edellisen kerran vastaavasta tapauksesta viime viikolla, jolloin alueelle lensi kaksi Venäjän meritiedustelukonetta.

Two F-22 and two CF-18 fighter aircraft supported by an E-3 Sentry, a KC-135 Stratotanker and a C-130 Tanker from the NORAD positively identified and intercepted two Tu-95 Bear bombers in the Alaskan and Canadian ADIZ on Aug. 8th. pic.twitter.com/SebmJtMiTu

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 8, 2019