USA:n sotalaivat Itämerelle suurharjoituksiin

Yhdysvaltain 2. laivasto on saatu toiminnalliseen valmiuteen Baltops 2019 -sotaharjoituksen alla, kertoo USNI News.

2. laivasto lakkautettiin vuonna 2011 tarpeettomana mutta aktivoitiin uudestaan vuonna 2018 vastaamaan voimapolitiikan nousuun Atlantilla.

Erityisenä syynä toiminnan herättämiselle on Venäjä, joka on viime vuosina lisännyt laivastonsa voimaa ja aktiivisuutta pohjoisella Atlantilla, arktisella alueella ja Itämerellä. 2. laivasto painottaa toimintaansa näille alueille.

2. laivasto saapuu ensi kertaa Eurooppaan, kun se johtaa Naton, Suomen ja Ruotsin yhteistä Baltops 2019-suurharjoitusta, joka järjestetään kesäkuussa Etelä-Ruotsin Skånessa.

2. laivastoa johtava vara-amiraali Andrew ”Woody” Lewis totesi tällä viikolla medialle Baltopsin olevan ”yhteinen mahdollisuus promotoida rauhaa ja turvallisuutta”.

Adm. Foggo in an article published by @defense_news talks about #BALTOPS, its importance for @NATO allies & partners! This year @US2ndFleet is leading the exercise on behalf of @USNavyEurope as their first major exercise since being reestablished.https://t.co/8Y4dOSTO6Z

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) May 30, 2019