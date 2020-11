USA:n sotalaiva tuhosi ensi kertaa ohjuksen avaruudessa

Onnistunutta koetta kuvataan viestiksi Kiinalle ja Venäjälle.

Yhdysvaltojen ohjuspuolustus on suorittanut onnistuneen ohjustorjuntakokeen, jossa ballistinen ohjus tuhottiin ensimmäistä kertaa avaruudessa sotalaivalta ammutulla ohjuksella.

Testissä käytettiin ballististen ohjusten torjuntaan suunniteltua SM-3 Block IIA -ohjusta. Se laukaistiin ohjushävittäjä USS John Finniltä Tyynellämerellä. Maalina ollut mannertenvälinen ohjus ammuttiin Marshallinsaarilta.

Puolustusalan yhtiö Raytheon on julkaissut alla olevan havainnevideon testistä.

Strategisiin aseisiin ja ohjusteknologiaan erikoistunut tutkija Pavel Podvig luonnehtii amerikkalaiskoetta ”isoksi ’minähän sanoin’ -hetkeksi” Moskovassa ja Pekingissä. Hänen mukaansa on odotettavissa, että Venäjältä kuullaan pian väitteitä siitä, miten amerikkalaisvalmisteiset puolustusjärjestelmät on suunnattu venäläisiä ja kiinalaisia aseita vastaan.

– Tämä ei ehkä ole niin iso juttu teknisestä näkökulmasta. Ohjuksen kantama oli todennäköisesti hieman yli 5 500 kilometri. Mikä tärkeämpää, sensoriarkkitehtuurilla on tällä alalla paljon enemmän merkitystä. Odotetaan yksityiskohtia, Podvig sanoo Twitterissä.

Ydinase-ekspertti Hans Kristensen arvioi puolestaan Kiinan pitävän mannertenvälisten ohjusten arsenaalinsa kasvattamista yhä oikeutetumpana.

– Voidaan myös odottaa Venäjän kehuvan ohjuspuolustuksen vastaisia kykyjään.

– Loistava tapa ruokkia ”suurvaltakilvan” dynamiikkaa.

