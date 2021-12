USA:n senaattorit: ”Vapaa Ukraina ansaitsee tukemme”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä haluaa Rob Portmanin ja Jeanne Shaheenin mukaan jälleen kerran alistaa eurooppalaiset kansakunnat ikeensä alle.

Vaatimukset Ukrainalle annettavan avun merkittävästä kasvattamisesta lisääntyvät Washingtonissa. Ukrainalaiset asettuivat seitsemän vuotta sitten vastustamaan maansa silloista venäjämielistä hallintoa ja tekivät tietoisen valinnan suuntautumisesta kohti länttä, amerikkalaissenaattorit Rob Portman ja Jeanne Shaheen muistuttavat The Washington Postissa.

– Ukrainalaiset valitsivat vapaan, demokraattisen ja itsenäisen tulevaisuuden. Tällä hetkellä tämä vapauden kaipuu on entistä voimakkaampi. Tuoreet kyselytutkimukset osoittavat ukrainalaisten – varsinkin nuorten – kannattavan vahvasti maansa liittymistä Euroopan unioniin ja Natoon, republikaanisenaattori Portman ja demokraatteihin lukeutuva Shaheen toteavat.

Näin on heidän mukaansa siitä huolimatta, että Vladimir Putinin johtama Venäjä miehittää osia Ukrainasta ja pyrkii herkeämättä heikentämään Ukrainan demokratiaa sotilaallisen uhkailun ja disinformaation keinoin.

Vaikka vuonna 2014 alkanut sota jatkuu edelleen, Ukraina on pysynyt senaattorien mukaan kärsivällisenä ja vahvana. Samaan aikaan Venäjän asenne on muuttunut yhä aggressiivisemmaksi.

– Moskova yrittää uskotella maailmalle, että Venäjä pyrkii vain turvaamaan rajana Ukrainan ja Naton muodostamaa uhkaa vastaan. Tällä väitteellä ei ole katetta. Ukrainan sotilaallinen ryhmitys on aina ollut luonteeltaan puhtaasti puolustuksellinen, he huomauttavat.

”Ukrainaa on aseistettava”

Venäjä loukkaa amerikkalaissenaattorien mukaan kansainvälisiä sitoumuksiaan kiistäessään suvereenien valtioiden oikeuden hakea Nato-jäsenyyttä ja vaatiessaan Ukrainaa luovuttamaan lisää alueita Venäjän hallintaan. Presidentti Joe Bidenin hallinnon pyrkimys pidätellä Venäjää diplomaattisin keinoin ei heidän mukaansa yksin riitä, vaan tarvitaan myös taloudellisia ja sotilaallisia toimia.

– Yhdysvaltojen on ensinnäkin toimitettava enemmän aseita Ukrainan puolustuskyvyn parantamiseksi ja suhteutettuna siihen uhkaan, joka maata kohtaa, he sanovat.

Vuoden 2014 jälkeen Yhdysvallat on heidän mukaansa tukenut Ukrainan turvallisuuden vahvistamista yli 2,5 miljardilla dollarilla ja toimittanut maan asevoimille vuodesta 2017 lähtien myös muun muassa panssarintorjuntaohjuksia ja raskaita konekiväärejä.

– Tämä apu on ollut tarkoitettu auttamaan Ukrainaa Donbassin aktiivisessa konfliktissa – ei Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen torjumiseen. Olemmekin kongressissa puoltaneet turvallisuusavun lisäämistä: Yhdysvaltojen on nopeutettava avun antamista ja toimitettava maalle ilmatorjunta-, panssarintorjunta- ja meritorjuntajärjestelmiä sekä elektronisen sodankäynnin suorituskykyjä, he toteavat.

– Ukraina, Georgia, Baltian maat ja muut entiset Neuvostoliiton ”tasavallat” päättivät aikanaan tavoitella vapaata ja demokraattista tulevaisuutta. Ne päättivät suuntautua länteen, eivät Venäjään. Se, että näitä valtioita ei nyt tuettaisi, merkitsisi mukautumista Venäjän haluun jälleen kerran riistää Itä-Euroopan itsenäisiltä kansakunnilta niiden identiteetti ja tulevaisuus.