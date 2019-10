USA:ssa valmistellaan aloitetta Turkin hyllyttämiseksi Natosta

Republikaanisenaattori Lindsey Graham ryöpyttää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia päätöksestä sallia Turkin hyökkäys Koillis-Syyrian kurdialueille.

– Päätös hylätä kurdiliittolaisemme ja antaa Syyria Venäjälle, Iranille ja Turkille on kuin antaisi steroideja jokaiselle radikaali-islamistille. Piristysruiske pahiksille, tuhoisaa hyville, Graham tviittaa.

Hän kertoo olleensa maanantaina yhteydessä Marylandin demokraattisenaattori Chris Van Holleniin. Grahamin mukaan hän ja Van Hollen valmistelevat yhteistä pakotealoitetta Turkkia vastaan. Senaattorien mukaan Yhdysvaltain kongressi aikoo myös vaatia Turkin hyllyttämistä Natosta, mikäli turkkilaisjoukot iskevät Yhdysvaltojen kanssa ISIS-jihadistijärjestöä vastaan taistelleisiin kurdijoukkoihin.

We will introduce bipartisan sanctions against Turkey if they invade Syria and will call for their suspension from NATO if they attack Kurdish forces who assisted the U.S. in the destruction of the ISIS Caliphate.

Just spoke to Sen @ChrisVanHollen about situation in Syria.

Hope and expect sanctions against Turkey – if necessary – would be veto-proof.

This decision to abandon our Kurdish allies and turn Syria over to Russia, Iran, & Turkey will put every radical Islamist on steroids. Shot in the arm to the bad guys. Devastating for the good guys.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 7, 2019