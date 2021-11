USA:n salaisesta ohjuksesta uusia tietoja

Yhdysvaltain ilmavoimien salassa pidetystä ohjushankkeesta on tihkunut viime aikoina uusia tietoja julkisuuteen.

Lockheed Martin -yhtiön AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM) -asejärjestelmää on testattu Drive-sivuston mukaan ainakin 30 lennolla pelkästään viime vuoden aikana.

Kohdemaaleina on käytetty QF-16-lentokoneita, jotka ovat miehittämättömiksi muokattuja F-16-hävittäjiä. Realistisina maaleina toimivia koneita ei yleensä tuhota edes kovapanosammunnoissa, sillä testiohjuksia ei ole usein varustettu taistelukärjellä.

Yhdysvaltain ilmavoimat kertoi yhdessä laivaston kanssa toteutettavasta AIM-260-hankkeesta ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Uuden asejärjestelmän on tarkoitus korvata laajassa käytössä oleva keskimatkan AIM-120-ohjus.

Tietovuodot on pyritty minimoimaan muun muassa rakentamalla yli kuusi miljoonaa dollaria maksanut ohjusvarasto Utahissa sijaitsevaan Hillin lentotukikohtaan.

AIM-260:n kantomatka on todennäköisesti huomattavasti edeltäjäänsä pidempi. Sen on arveltu ylittävän suorituskyvyltään Kiinan ja Venäjän pitkän kantomatkan ilmasta ilmaan -ohjukset.

Ilmavoimien aiemman lausunnon mukaan hankkeen taustalla oli erityisesti Kiinan uusi PL-15-ohjus. Puolustusministeriö Pentagonin tavoitteena on saada AIM-260 alustavaan käyttöön jo ensi vuoden aikana.

