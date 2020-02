USA:n salainen superpommittaja uusissa kuvissa

Viralliset havainnekuvat vihjaavat häivekoneen ominaisuuksista.

Yhdysvaltojen ilmavoimat on julkaissut uusia virallisia havainnekuvia tulevasta B-21-häivepommikoneesta (alla). Kuvissa kone näytetään hangaareissa eri amerikkalaistukikohdissa. Northrop Grummanin valmistaman Raideriksi ristityn koneen on määrä korvata Yhdysvaltojen nykyiset B-1- ja B-2-pommittajat.

Koneesta on julkaistu virallisia havainnekuvia aiemmin vain kerran. Vuonna 2016 julkaistujen kuvien perusteella Raider tulisi lopulta muistuttamaan pitkälti B-2-konetta. Tietokoneella laadituista kuvista ei voi kuitenkaan tehdä pitkälle vietyjä oletuksia koneen lopullisesta muodosta ja ominaisuuksista.

Uusimpia kuvia tässä analysoivan The Aviationistin mukaan kuvista on jätetty tarkoituksella paljon pois. Havainnekuvia pidetään silti mielenkiintoisina. Ilmailusivuston mukaan julkisuuteen tähän mennessä tulleiden tietojen perusteella selvää on ainakin, että B-21:stä tulee B-2-pommittajaa pienempi. Vaikka koneet muistuttavat toisiaan, on niiden muodoissa myös todennäköisesti eroja. Etenkin B-2:n sahalaitaa muistuttava jättöreuna korvautuu todennäköisesti yksinkertaisemmalla timanttia muistuttavalla muodolla. Lisäksi koneen johtoreuna on mitä ilmeisimmin suunniteltu uudella tavalla ja B-2-koneelle tyypillinen ”haukan nokka” on poissa. Myös esimerkiksi moottoreiden sijoittelussa ja niiden ilmanottoaukkojen suunnitelussa on selkeitä eroja B-2:ssa sovellettuihin ratkaisuihin.

Konetta on kehitetty visusti salassa jo pitkään LRS-B (Long range strike bomber) -ohjelmassa. Julkisuuteen tulleiden osin salattujen amerikkalaisasiakirjojen perusteella koneesta on määrä tulla ”vaihtoehtoisesti miehittämätön”. Erään Northrop Grummanin patenttiasiakirjan on spekuloitu viittaavan siihen, että B-21 saa uudenlaisen omasuojajärjestelmän. Verkkouutiset kertoo asiakirjapaljastuksista lisää tässä.

Air Force Magazine kertoi joulukuussa, että koneprojekti on edennyt niin pitkälle, että siitä aletaan puhua aiempaa avoimemmin. Ensimmäinen uusi pommittaja esitellään lehden tietojen mukaan todennäköisesti ensi vuoden syksyllä. Ensilentonsa koneen on määrä lentää muutamaa kuukautta myöhemmin.

Yhdysvaltojen ilmavoimien nopean toiminnan kyvyistä vastaavan osaston johtaja Randall G. Waldenin mukaan konetta ei yritetä hivuttaa salassa ilmavoimien käyttöön vaan se julkistetaan avoimesti.

– Meillä tosiaan on siellä (Northrop Grummanin Palmdalen tehtaalla) kone. Siitä tulee ensimmäinen koelentokoneemme. Me kirjaimellisesti valmistelemme tuotantolinjaa tällä hetkellä. Päärakenteita kuten siipiä tuodaan tuotantolinjalle, Walden totesi viime vuoden lokakuussa.

Yhdysvallat suunnittelee hankkivansa ilmavoimille noin sata kappaletta uusia pommittajia. Konekohtaisten kustannusten odotetaan nousevan noin 590 miljoonaan euroon.

If you run the contrast up, it becomes evident that what looks like the "beak" is the port leading edge. The nose (as depicted) is not as sharp as B-2. pic.twitter.com/KTH7wjKvyx — Jeremiah Gertler ✈️ (@MilAirJJ) January 31, 2020