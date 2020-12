USA:n sairaaloissa nyt yli 100000 potilasta

Sairaalahoitoon joutuneiden koronaviruspotilaiden määrä on ylittänyt Yhdysvalloissa 100 000 henkilön rajapyykin.

Lukema on noussut jo yli kahden kuukauden ajan epidemian toisen aallon vahvistuessa.

Wall Street Journal -lehden mukaan terveydenhuollon kapasiteetti on venytetty äärimmilleen erityisesti syrjäseuduilla. Epidemian ennustetaan kiihtyvän joulukuun aikana monissa osavaltioissa, mikä voi kärjistää pulaa terveydenhuollon henkilökunnasta ja ruuhkauttaa sairaaloita.

Monet sairaalaverkostot ovat vähentäneet tilanteen vuoksi muiden kuin kiireellisten leikkausten määrää. Tartuntojen jäljittäminen on tällä hetkellä haastavaa, sillä Covid-19-infektioita vahvistetaan noin miljoona kappaletta joka viikko.

Kiitospäivän juhlallisuuksien ja tulevan lomakauden pelätään vauhdittavan epidemia-aaltoa.

– Kyseessä eivät ole vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet tartunnan kiitospäivän lomilla ja kokoontumisissa. Odotamme, että seuraava piikki kestää kaksi tai kolme viikkoa, Mayo Clinic -sairaalakeskuksen lääkäri Amy Williams sanoo.

Rates of #COVID19 remain high across all regions of the United States, with 68% of jurisdictions experiencing increasing case rates. Help slow the spread:

😷 Wear a mask over your nose AND mouth.

🖐️ Wash your hands.

↔️ Stay 6 feet from others.

More: https://t.co/gp6X4zTnBT pic.twitter.com/7krOyPdPiQ

— CDC (@CDCgov) December 2, 2020