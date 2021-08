”USA:n rooli maailmanpoliisina pienenee”

EU:n turvallisuuteen on panostettava, vaikka se tarkoittaisi leikkauksia muualta, kansanedustaja sanoo.

Kokoomuksen kansanedustajan Arto Satosen mukaan EU:n tulisi varautua USA:n maailmanpoliisin roolin heikkenemiseen ja ottaa enemmän itse vastuuta puolustuksestaan.

Satonen pitää kehitystä välttämättömänä. Panostuksia tarvitaan hänen mukaansa esimerkiksi sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen.

– Nämä menot on priorisoitava kärkeen, vaikka se edellyttäisi jostakin muualta leikkaamista, Satonen sanoo Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Unionin puolustukseen panostaminen ei Satosen mukaan tarkoita, että EU ei tarvitsisi USA:n kaltaista suurvaltaa liittolaisekseen. Tilanne on Satosen mukaan pikemminkin päinvastainen.

– Maailma tarvitsee läntistä suurvaltaa, joka jakaa meidän kanssamme samat arvot. USA on siis jatkossakin elintärkeä kumppani.

Kokoomusedustajan mukaan on selvää, että Afganistanin tilanne on nostanut esiin keskustelun Yhdysvaltain luotettavuudesta kumppanina. Hän myöntää, että Afganistan on ollut kiistelty aihe myös USA:n politiikassa.

Yhdysvallat on 20 vuoden läsnäolon aikana menettänyt Afganistanissa 2352 sotilasta ja yli 20 000 on haavoittunut. Rahaa sotaan on kulunut vuosien aikana yli kaksi biljoonaa dollaria.

– Joe Biden on jo neljäs presidentti, joka on yrittänyt vähentää USA:n läsnäoloa Afganistanissa, koska se on syönyt valtavasti inhimillisiä ja taloudellisia resursseja. Demokraattisen maan toimiminen kansainvälisillä kentällä on aina vaikeampaa kuin muiden, koska sota pitää voittaa myös kotirintamalla, Satonen sanoo.

– Venäjän johdon ei tarvitse kysyä kansalaistensa mielipidettä Syyrian operaatioon, eikä Kiinan Afrikan operaatioihinsa, hän jatkaa.

– Tämä ei ole puolustus USAn vetäytymiselle Afganistanista, koska vetäytyminenkin johtaa isoihin ongelmiin, kuten ihmisoikeuksien ( erityisesti naisten oikeuksien) polkemiseen, huumekaupan kiihtymiseen ja Afganistanin paluuseen terroristien suojapaikaksi. Nämä kaikki ongelmat heijastuvat Afganistanista kaikkialle läntiseen maailmaan, kokoomusedustaja ennustaa.