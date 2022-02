USA:n rankka väite: Hänet Venäjä aikoo nostaa Ukrainan johtoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvallat on julkaissut jälleen yksityiskohtaisia tiedustelutietoja Venäjän väitetyistä aikeista.

Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan ukrainalainen liikemies ja Venäjä-mielinen entinen poliitikko Oleg Tsarjov on eräs henkilöistä, joita kaavaillaan Ukrainan johtoon Venäjän mahdollisen hyökkäyksen jälkeen. Asiantuntijat suhtautuvat väitteisiin epäillen.

Asiasta uutisoivan Financial Timesin mukaan Tsarjov nimetään Venäjän presidentti Vladimir Putinin mahdollisena valintana Venäjän ohjaaman kumoushallinnon johtajaksi. Nimettömänä pysyttelevän tiedustelulähteen mukaan Yhdysvallat on jakanut tiedon Kremlin suunnitelmista niin kutsutuille five eyes -kumppanimailleen eli Britannialle, Australialla, Kanadalle ja Uudelle-Seelannille.

FT:n tavoittama Oleg Tsarjov suhtautuu väitettyyn venäläissuunnitelmaan huvittuneesti.

– Tämä tilanne on aika huvittava. Katsokaa nyt minua. Minua ei edes kutsuta puhumaan Venäjän televisioon, koska en ole tarpeeksi tärkeä. Johdan parantolaa Jaltalla, Tsarjov kertoo haastattelussa.

Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovytsin Venäjä-mielisen Alueiden puolueen entinen kansanedustaja on aiemmin pyrkinyt presidentiksi ja yrittänyt luoda yhteistä hallintoa Venäjän miehittämille Itä-Ukrainan alueille.

Tsarjov muutti miehitetylle Krimille vuonna 2015 sen jälkeen, kun Ukrainan hallinto syytti häntä separatistien tukemisesta. Ex-poliitikko johtaa nykyisin kolmea neuvostotyylistä terveyskylpylää Mustanmeren rannikolla.

Asiantuntijat pitävätkin Oleg Tsarjovia vielä kauempaa haettuna vaihtoehtona kuin Britannian ja Yhdysvaltojen tiedustelun aiemmin vastaavassa yhteydessä pyörittelemät nimet.

Varoitus mahdollisesta kumouksesta ja uudesta hallinnosta on viimeisin Yhdysvaltojen julkaisemista yksityiskohtaisista tiedustelutiedoista liittyen Venäjän aikeisiin Ukrainassa.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on ottanut Ukrainan strategian kulmakivekseen ennakoivat tiedustelutietojen julkaisut. Tällä on pyritty estämään ennalta Venäjän toimia. Toimintamalli on kuitenkin kerännyt kritiikkiä toisinaan kaukaa haetuilta kuulostavien väitteiden vuoksi.

Monet Yhdysvaltain liittolaiset ja myös Ukrainan hallinto ovat pitäneet amerikkalaisarvioita jo pitkään liian pessimistisinä ja ainakin paikoin sodan uhkaa liioittelevina. Yhdysvaltain tilannekuva on selkeästi ollut monia muita synkempi.