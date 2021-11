USA:n raketinheittimet Ruotsiin – ”Venäjälle vahva viesti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tarkoituksena on vahvistaa puolustuksen vaikuttamiskykyä aina 500 kilometriin saakka.

Yhdysvaltain Euroopassa olevien erikoisjoukkojen viimeviikkoista operaatiota, jossa amerikkalainen M142 HIMARS -raketinheitinjärjestelmä sijoitettiin Gotlantiin, oli ruotsalaistietojen mukaan ensimmäinen kerta, kun pitkän kantaman tykistöaseita on ollut Ruotsin maaperällä.

– Tämä on selvä ja kouriintuntuva viesti, jonka tarkoituksena on nostaa pidäkevaikutusta Gotlantiin kohdistuvaa potentiaalista uhkaa vastaan, sanoo Ruotsin kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen (FOI) tutkimusjohtaja Michael Jonsson yleisradioyhtiö SVT:lle antamassaan haastattelussa.

Gotlantiin kohdistuu hänen mukaansa uhka vain ja ainoastaan Venäjän taholta.

– Se on ainoa kuviteltavissa oleva hyökkääjä, hän toteaa.

Jopa 500 kilometrin etäisyydellä oleviin maaleihin kantavan HIMARS-järjestelmän siirto Gotlantiin oli osa Ruotsin ja USA:n erikoisjoukkojen kahdenvälistä harjoitusta, jossa testattiin eri suorituskykyjä operatiivisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi Ruotsin lähialueilla.

– Korkea osumatarkkuus pitkillä etäisyyksillä tarkoittaa hyvää potentiaalista vaikuttamiskykyä osin maajoukkoja, osin muita arvokkaita ryhmityksessä olevia maaleja vastaan, Jonsson painottaa.

Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu hänen mukaansa myös ketterä liikuteltavuus ja se, että se soveltuu tarvittaessa siirrettäväksi myös esimerkiksi Ruotsin ilmavoimien omilla Lockheed C-130 Hercules -kuljetuskoneilla.

Jonsson ei usko, että Ruotsissa tapahtuvalla harjoittelulla varauduttaisiin vaikuttamaan Venäjän alueella oleviin kohteisiin. Pikemminkin tarkoituksena on nostaa vastustajan kynnystä iskeä Gotlantiin ja ilmaista, että saarta aiotaan todella puolustaa. Mahdollisiin Venäjän alueelle kohdistuviin toimiin soveltuisivat hänen mukaansa paremmin eräiden muiden maiden meri- ja ilmasuorituskyvyt.

Ruotsi on vastikään vahvistanut puolustuskykyään muun muassa hankkimalla yhdysvaltalaisen Patriot-ilmapuolustusjärjestelmän. Kaupan arvo on vähintään noin miljardi ja enimmillään jopa neljä miljardia euroa. Pitkän kantaman tykistöasejärjestelmän hankintaa valmistellaan Jonssonin mukaan parhaillaan, ja HIMARS on yksi mahdollinen vaihtoehto.

Yhdysvaltain erikoisjoukkojen on raportoitu siirtäneen tällä viikolla pitkän HIMARS-raketinheitinjärjestelmänsä myös Latviaan.