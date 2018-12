USA:n puolustusministeri eroaa

Yhdysvaltain puolustusministeri, kenraali James ”Jim” Mattis jättää tehtävänsä ensi vuoden helmikuussa. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Twitterin välityksellä.

– Kenraali Jim Mattis jää kunnialla eläkkeelle helmikuun lopun jälkeen palveltuaan kaksi vuotta hallinnossani puolustusministerinä. Olemme saavuttaneet paljon tänä aikana, erityisesti asevoimien uusien materiaalihankintojen suhteen, Trump kirjoittaa.

Donald Trumpin mukaan uusi puolustusministeri nimetään piakkoin.

– Kenraali Mattis oli suurena apuna minulle, kun suostuttelimme liittolaismaita huolehtimaan sotilaallisista velvoitteistaan. Kiitän Jimiä hänen palveluksestaan, presidentti jatkaa.

James Mattis viittaa erokirjeessään ulkopoliittisiin erimielisyyksiin Trumpin kanssa.

– Näkemykseni mukaan liittolaisiamme tulee kohdella kunnioittavasti. Meidän tulee myös olla valppaana pahantahtoisten toimijoiden ja strategisten kilpailijamaiden suhteen. Nämä ovat vuosikymmenten perehtymisen myötä syntyneitä näkemyksiä, Mattis kirjoittaa.

– Teillä on oikeus valita puolustusministeri, jonka näkemykset ovat paremmin linjassa omienne kanssa. Tämän vuoksi uskon, että eroaminen on oikea päätös.

Puolustusministerin eroaminen herätti kriittisiä arvioita myös Trumpin oman puolueen piiristä.

– Lukekaa Mattisin kirje. Se tekee hyvin selväksi, että olemme matkalla kohti vakavia politiikkavirheitä, jotka tulevat aiheuttamaan vaaraa kansakunnallemme. Virheet myös vaarantavat liittolaissuhteemme ja vahvistavat vihollisiamme, republikaanisenaattori Marco Rubio kirjoittaa Twitterissä.

