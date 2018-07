USA:n presidentti Mäntyniemessä

USA:n presidentti Donald Trump ja rouva Melania Trump siirtyivät maanantaina aamulla ennen kello 10 majoituspaikaltaan Helsingin Kalastajatorpalta tasavallan presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen.

Matka oli lyhyt, mutta sitä taitettiin 34 ajoneuvon voimin puistomaisemissa ohi Tamminiemen ja Seurasaaren.

Donald Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön keskusteluille oli varattu aikaa reilu tunti.

– On hauska nähdä että aurinko on kanssamme, vaikka alkaa olla liiankin kuuma. Toivomme kaikkea menestystä keskusteluillenne, presidentti Sauli Niinistö sanoi aamiaistapaamisen alussa.

Presidentti Donald Trump vastasi heidän arvostavan ja kunnioittavan Suomea ja kiitti tuesta. Hän viittasi tavanneensa Niinistön jo muutamaa päivää aiemmin Naton huippukokouksessa, joka hänen mukaansa oli välillä rankkaa mutta muuttui ”rakkaudeksi”.

USA:n presidentin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin Presidentinlinnassa kello 13 jälkeen.

Asked at breakfast with the Finnish president about his summit with Putin later today, @realDonaldTrump responds: "We'll do just fine, thank you."

— Seung Min Kim (@seungminkim) July 16, 2018