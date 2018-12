Kun USA:n presidentin kone väisteli hävittäjiä Syyrian taivaalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hälytyksen aiheuttaneet MiG-hävittäjät oli 1974 lähetetty saattamaan Richard Nixon perille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin pikavierailu Irakiin suoritettiin tällä viikolla äärimmäisen tarkkojen turvatoimien saattelemana.

Presidentin Air Force One -lentokoneella on matkustettu vuosikymmenten varrella useilla kriisialueilla. Ajoittain tunnelma on kiristynyt tahattomien tietokatkojen vuoksi.

Vuonna 1974 presidentti Richard Nixon lensi Boeing VC-137Cs -koneellaan Syyriaan parantamaan maiden välisiä suhteita. Tarkoituksena oli tavata maan johtaja Hafiz al-Assad kasvokkain ja jatkaa matkaa muualle Lähi-itään.

Yhdysvaltain ja Syyrian väliset suhteet olivat kiristyneet vuonna 1967 käydyn kuuden päivän sodan jälkeen. Nixonin hallinnossa toivottiin vierailun turvaavan Israelin ja Syyrian välille saadun rauhantilan jatkumisen.

Kesäkuun 15. päivänä Air Force One lähestyi Syyrian ilmatilaa ja pääkaupunki Damaskosta. Yhtäkkiä neljä MiG-hävittäjää ilmestyi kuin tyhjästä ja lähestyi presidentin lentokonetta. Air Force Onen kapteeni reagoi välittömästi uhkaavaan tilanteeseen kääntämällä koneen rajusti oikealle.

Air & Space -lehden mukaan lentäjä Ralph D. Albertazzie teki seuraavan seitsemän minuutin aikana useita väistöliikkeitä, kuten jyrkän syöksyn.

Nixonin avustaja David Gergen kertoi myöhemmin pohtineensa, selviäisikö kukaan matkustajista välikohtauksesta hengissä. Väistöliikkeet olivat kaataneet hänet koneen lattialle.

Syyrian lennonjohto sai lopulta yhteyden Air Force Onen kapteeniin ja kertoi, että MiG-hävittäjien oli tarkoitus saattaa Yhdysvaltain presidentti perille. Kunnianosoituksesta oli ilmoitettu etukäteen Valkoisen talon virkamiehille Damaskoksessa, mutta tietoa ei ilmeisesti välitetty eteenpäin.

Richard Nixon ei kommentoinut tapausta koskaan julkisesti.