USA:n pommittajat lensivät Ukrainaan ja lähestyivät Krimiä

Tällaista lentoa ei ole nähty aiemmin.

Kaksi Yhdysvaltain ilmavoimien strategista B-52-pommikonetta lensi tänään Ukrainaan. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun amerikkalaiset strategiset pommittajat operoivat tällä tavalla maan ilmatilassa.

Ilmaliikenteen seuraajat kiinnittivät lentoon huomiota sosiaalisessa mediassa perjantaina iltapäivällä. Lentotietojen perusteella koneet lähtivät liikkeelle Britanniasta, matkasivat Euroopan yli ja lensivät Ukrainaan Puolasta. Koneet ovat kiertäneet muun muassa Venäjän miehittämän Krimin niemimaan edustalla.

Alueella näyttää lentotietojen perusteella operoivan myös tiedustelukoneita niin Britanniasta kuin Yhdysvalloistakin.

Turvallisuusasiantuntija ja Federation of American Scientists -järjestön ydinasetietoprojektin johtaja Hans Kristensen luonnehtii lentoa Twitterissä poikkeukselliseksi.

– Niiden [pommikoneet] pitkän matkan ohjukset ja haavoittuvaisuus ilmatorjunnalle tarkoittavat, etteivät ne todennäköisesti koskaan lentäisi näin lähelle [Venäjää] sodassa, joten kyse on todella näkyvästä viestistä, hän arvioi.

Kristensen huomauttaa koneiden kiertävän kehää vain noin 25 kilometrin päässä Krimistä.

– En muista nähneeni tällaista operaatiota koskaan sitten kylmän sodan.

Kristensen uumoilee lennon vaatineen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hyväksynnän. Hän muistuttaa, ettei Ukraina ole Naton jäsen.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä ovat nokitelleet viime aikoina harvinaisilla voimannäytöillä. Verkkouutiset kokosi tapahtumia muun muassa tähän juttuun.

And now they’re doing loops over southeast Ukraine. 25 km from Crimean border. I can’t recall an operation like this in the post-Cold War period. pic.twitter.com/kWqEEVwMs6 — Hans Kristensen (@nukestrat) September 4, 2020

Nuclear-capable B-52 over Ukraine heading toward Crimea. Just days after another B-52 was harassed by Russian fighter. What could possibly go wrong? https://t.co/FjSusFtWj7 — Hans Kristensen (@nukestrat) September 4, 2020

I wonder if this mission required presidential approval. This is not like flying B-52s over Poland or Lithuania. Ukraine is not a member of NATO. — Hans Kristensen (@nukestrat) September 4, 2020

USAF B52´s currently heading towards the Donbass pic.twitter.com/7wBGyTbKCU — Manu Gómez (@GDarkconrad) September 4, 2020