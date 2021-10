USA:n perustajaisän patsas poistetaan arvopaikalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

New Yorkin pormestarin väitetään yrittävän kirjoittaa maan historiaa uudelleen.

New York on ilmoittanut poistavansa kaupungintaloltaan entisen presidentin ja Yhdysvaltain perustajaisiin lukeutuvan Thomas Jeffersonin patsaan.

Kaupunginvaltuusto äänesti alkuviikosta patsaan siirtämisestä, mutta ei ole saanut sovittua vielä uutta sijaintia. Vähemmistöjä edustavien valtuutettujen yhteistyöryhmä on ajanut asiaa jo vuosia, sillä Jefferson omisti orjia.

Varsinaisen poistopyynnön takana oli väistyvän pormestari Bill de Blasion vaimon Charlene McCrayn johtama erityiskomitea, joka käsittelee etnisten ryhmien välistä oikeudenmukaisuutta.

Republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja pyrkimyksestä kirjoittaa historiaa uudelleen. Aloitteen vastustajat ovat huomauttaneet, että demokraatti Thomas Jefferson laati Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen.

– De Blasion hallinto jatkaa progressiivien sotaa historiaa vastaan samalla kun hänestä itsestään on kohta jäljellä enää muotokuva kaupungintalon seinällä. Toivon, että hän on ainakin parinsadan vuoden ikäinen ennen kuin joku peruuttaa [cancel] hänet, valtuutettu Joe Borelli sanoo New York Post -lehdelle.

Vuonna 1833 maalattu kipsipatsas oli alun perin tarkoitus lainata New Yorkin historialliselle yhdistykselle. Alkuperäinen on sijoitettu kongressitaloon Washington D.C.:ssä.

New Yorkin kaupunki sai patsaan lahjoituksena maan ensimmäiseltä juutalaistaustaiselta laivastokommodori Uriah Phillips Levyltä. Hän ihaili Jeffersonin käsitystä uskonnollisesta vapaudesta.