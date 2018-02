USA:n ohjuspuolustus vaikeuksissa – uusi koe epäonnistui

Yhdysvaltain armeijan uuden ohjuspuolustusjärjestelmän koe on jälleen epäonnistunut. CNN:n mukaan Raytheon-yhtiön SM-3 Block IIA -torjuntaohjus ei osunut lentokoneesta laukaistuun kohdemaaliin Havaijilla.

Yhdysvaltain ja Japanin yhteisprojekti pyrkii vahvistamaan maiden ohjuspuolustuskykyä erityisesti Pohjois-Korean luomaa uhkaa vastaan. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ei ole kommentoinut tapausta julkisuudessa.

Testin epäonnistuminen voi johtua monista eri tekijöistä, kuten tähtäys- tai tutkajärjestelmiin liittyvistä ongelmista. Saman ohjustyypin koe epäonnistui myös viime vuoden kesäkuussa, kun sotilas käynnisti vahingossa ohjuksen itsetuhojärjestelmän.

Puolustusministeriön lähteiden mukaan niukka tiedotuslinja johtuu tilanteen arkaluontoisuudesta.

Pohjois- ja Etelä-Korea ovat hiljattain lämmitelleet suhteitaan. Maiden urheilijat osallistuvat yhdistyneen Korean lipun alla Pyeongchangin talviolympialaisiin.

Kehitteillä oleva SM-3-järjestelmä parantaisi merkittävästi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten torjuntakykyä Pohjois-Korean mannertenvälisiä ohjuksia vastaan.

Officials: US missile defense test failed in Hawaii early Weds. Pentagon not publicly acknowledging key ballistic missile defense test failure & officials tell @barbarastarrcnn there is a decision to not talk about it, in part because of sensitivities surrounding North Korea.

— Will Ripley (@willripleyCNN) January 31, 2018